RDEco: cómo pedir un préstamo en pesos usando Bitcoin o stablecoins como garantía

La tecnología cripto comienza a abrir nuevas posibilidades para el mercado de préstamos en Argentina, con productos que permiten acceder a financiamiento en pesos a tasas anuales de entre el 25% y el 30%, utilizando activos digitales como garantía.

En un contexto de dificultades para acceder al crédito formal, el ecosistema de las finanzas digitales busca desarrollar alternativas de financiamiento mediante tecnología cripto. Julián Colombo destacó que este tema es una de las prioridades de la Cámara FinTech, que reúne a empresas de distintos segmentos del sector financiero digital.

«Hoy, para que te des una idea, a través de tecnología cripto, por atrás, un poco parecido a lo de PIX, tenés la capacidad de tomar préstamos en pesos argentinos a una tasa de entre el 25 y 30 por ciento anual», afirmó.

El ejecutivo comparó esas condiciones con las tasas elevadas que, según señaló, enfrentan los solicitantes de crédito en el mercado argentino. «Podemos decir que un 25 por ciento es una tasa competitiva», sostuvo, y planteó que estas herramientas podrían representar una alternativa para quienes necesitan financiamiento sin desprenderse de sus ahorros en activos digitales.

Cómo funcionan los préstamos cripto y qué garantías requieren

Uno de los principales mecanismos consiste en utilizar Bitcoin o stablecoins como garantía para obtener un préstamo en pesos. De esta manera, el usuario puede conservar sus activos digitales mientras accede al dinero que necesita, aunque debe cumplir con las condiciones del producto y asumir los riesgos correspondientes.

Colombo explicó que las plataformas cripto todavía no cuentan con el mismo historial de información crediticia que los bancos tradicionales. «Lo que nosotros no tenemos todavía, que los bancos sí tienen, es el historial crediticio», señaló.

En ese sentido, explicó que las entidades bancarias conocen la trayectoria financiera de sus clientes, mientras que las empresas digitales todavía están construyendo esa información. Por eso, muchos productos requieren dejar activos como respaldo.

«Todavía gran parte de los productos necesitan dejar o tu Bitcoin de colateral o las stablecoins que tengas», precisó.

El ejecutivo considera que este modelo podría ampliar las opciones disponibles para los usuarios, del mismo modo que las herramientas cripto ya contribuyeron a abaratar las transferencias internacionales. «El tema del crédito se puede mejorar mucho», aseguró.

Y planteó una pregunta para dimensionar el atractivo de estas alternativas: «¿Quién no quisiera tomar un préstamo en pesos a 25 por ciento si hoy lo está tomando al 500?».

Educación financiera: el desafío para expandir el crédito digital

Más allá de las tasas, Colombo advirtió que el crecimiento de estos productos requiere explicar cómo funcionan las garantías y cuáles son sus implicancias. El objetivo es evitar que los usuarios tomen decisiones basadas únicamente en el costo aparente del financiamiento.

Para ilustrarlo, describió el caso de una persona que quiere conservar sus dólares o Bitcoin y, al mismo tiempo, necesita pesos para afrontar gastos.

«Yo tengo dólares y no los quiero perder, dejo mis dólares bloqueados ahí, o tengo Bitcoin y se lo quiero dejar a mis hijos, no los quiero perder, bueno, los dejo ahí y mientras tanto pido un préstamo contra eso y después lo puedo pagar», explicó.

Sin embargo, reconoció que todavía hay dificultades para hacer estos productos más accesibles. «Son productos que quizás pueden ser un poco complejos todavía, estamos trabajando en hacerlo más simple», afirmó.

Finalmente, destacó que la responsabilidad es compartida entre las empresas, los medios y el sector público. «Hay que empezar, como forma parte de este desafío de la capacitación financiera, que hay que darle a las personas para que entiendan lo que hacen», sostuvo.

Y concluyó: «La tecnología sin duda puede traer soluciones», aunque aclaró que para convertir ese potencial en alternativas concretas «hace falta voluntad que se vayan juntando de distintos lados para que se junte en un lindo programa».