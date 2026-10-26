RDEco: cómo la tensión entre Milei y Lula puede afectar el comercio entre Argentina y Brasil

La tensión diplomática entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva abre interrogantes sobre el futuro de las relaciones comerciales entre Argentina y Brasil, su principal socio comercial. Los cruces políticos entre ambos presidentes generan preocupación por sus posibles consecuencias sobre los negocios, las inversiones y las negociaciones regionales.

En Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el periodista Federico Bernini dialogó con Ezequiel Vega, analista; Santiago Llull, analista; y Carolina Manucci, especialista en relaciones comerciales. Los participantes analizaron cómo las diferencias políticas pueden repercutir en los vínculos económicos bilaterales y en la integración regional.

Comercio entre Argentina y Brasil: los negocios más allá de la política

Para Ezequiel Vega, el sector privado mantiene una lógica propia, más allá de las diferencias entre los presidentes. “El sector privado va por un lado de lo que son las relaciones comerciales e inversiones con Brasil, independientemente del no gesto que tuvo Milei con Lula”, sostuvo.

El analista destacó la relevancia económica del vínculo bilateral y señaló que Argentina exportó a Brasil alrededor de 12.000 millones de dólares en lo que va del año mencionado en la entrevista. Por eso, consideró que el Gobierno y la Cancillería deberían revisar su estrategia diplomática para proteger los intereses comerciales.

En la misma línea, Carolina Manucci consideró que los empresarios ya conocen el estilo del Presidente argentino y toman decisiones en función de sus oportunidades. “Ellos ven sus posibilidades y van a seguir con sus negocios o los vínculos, como tengan que manteners”, afirmó.

La especialista advirtió, sin embargo, que las fricciones políticas pueden trasladarse a la diplomacia y dificultar acuerdos bilaterales. Aun así, remarcó que el pragmatismo de los actores privados permite sostener relaciones comerciales incluso en escenarios de tensión.

Mercosur y acuerdo con la Unión Europea: el desafío de reconstruir puentes

Santiago Llull puso el foco en la necesidad de fortalecer la integración regional y destacó el pragmatismo de Lula en la defensa de los intereses brasileños. “Lula es bastante pragmático y hace lo mejor para su país, más allá de cualquier ideología”, señaló.

El analista también advirtió sobre los riesgos de convertir las diferencias políticas en ataques personales. En particular, sostuvo que las burlas vinculadas con la discapacidad pueden generar consecuencias inesperadas, incluso en el terreno comercial.

Por su parte, Bernini planteó si los gestos presidenciales responden únicamente a estilos personales o si forman parte de una estrategia política con efectos concretos. Su reflexión atravesó el debate: las formas no son un asunto menor cuando están en juego relaciones económicas estratégicas.

El desafío para Argentina, coincidieron los participantes, consiste en preservar los vínculos empresariales, fortalecer el comercio dentro del Mercosur y evitar que los conflictos entre gobiernos deterioren oportunidades de inversión. En una relación marcada por la interdependencia económica, la diplomacia y el respeto institucional siguen siendo herramientas fundamentales para sostener los negocios a largo plazo.