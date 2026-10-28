RDC: qué estados pueden definir el control del Senado estadounidense

A pocos días de las elecciones legislativas en Estados Unidos, la atención política está puesta en la disputa por el Senado, mientras la renovación de la Cámara de Representantes también ocupa un lugar central en el escenario electoral.

Según explicó Norman Powell en RDC, los sondeos muestran una competencia ajustada en varios estados y mantienen abierta la incógnita sobre qué partido logrará el control de la Cámara alta. «Los demócratas tienen muchas probabilidades, como bien has dicho, de recuperar la Cámara de Representantes, se da casi por seguro, pero la lucha por el Senado está muy reñida», sostuvo el periodista al analizar las perspectivas electorales.

Una disputa reñida por el control del Senado

Powell señaló que ambos partidos concentran sus esfuerzos en un grupo reducido de estados donde las diferencias en las encuestas son estrechas. En ese sentido, destacó que «los demócratas y los republicanos esperan que el control del Senado se decida en un puñado de estados», una situación que dificulta anticipar el resultado.

En esta elección se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado. De acuerdo con el análisis de Powell, los demócratas necesitan ganar cuatro escaños para recuperar el control de la Cámara alta y cuentan con una ventaja clara en Carolina del Norte, donde el exgobernador Roy Cooper aparece como favorito según los sondeos mencionados en la entrevista. Los otros estados señalados como determinantes son Iowa, Kansas, Maine, Alaska, Michigan, Ohio y Texas.

Para movilizar a sus bases, las principales figuras políticas participan activamente en la campaña. El expresidente Barack Obama tiene previsto presentarse en Georgia, mientras que Donald Trump visita Ohio. También se anunció una gira de tres días de la vicepresidenta Kamala Harris junto al senador demócrata John Ossoff.

En Georgia, la contienda por el Senado muestra señales de estabilización para los demócratas, mientras que la elección para gobernador continúa disputada entre el republicano Rick Jackson y la demócrata Keisha Lance Bottoms. Powell recordó que el estado ya registró resultados divididos en 2022, cuando ganaron el republicano Brian Kemp y el demócrata Raphael Warnock. En paralelo, ya se contabilizan más de 35 millones de votos anticipados y por correo.

El voto anticipado supera los 35 millones de sufragios

Powell destacó la magnitud del voto emitido antes de la jornada electoral y por correo, una modalidad que adquiere relevancia en un país donde el martes de elecciones es un día laborable habitual. «Ya se habla de más de treinta y cinco millones de votos», afirmó el periodista al referirse a la participación anticipada y postal.

El analista también señaló la contradicción entre las críticas de Trump a la votación anticipada y el hecho de que el propio presidente haya recurrido a esa modalidad en Florida junto a su esposa.

Sobre la organización de la jornada electoral, Powell explicó que, en general, el proceso suele desarrollarse con rapidez. «En general, las colas para votar avanzan bastante rápido, por lo general, a menos que haya algún problema de último momento», concluyó.