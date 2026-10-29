RDC: la crisis ferroviaria en España suma reclamos políticos y pedidos de renuncia

El transporte ferroviario español volvió a quedar bajo la lupa tras registrarse nuevas incidencias en trenes de alta velocidad. Según relató Marcelo Molina en Ronda de Corresponsales (RDC), algunos pasajeros quedaron atrapados durante horas, en medio de la incertidumbre y el temor a que se repitiera una tragedia. “Hubo trenes que la gente estuvo más de tres horas hoy dentro de los trenes sin poder salir”, señaló el periodista al describir las dificultades que enfrentaron los usuarios.

Molina también advirtió sobre el impacto de estos episodios en la confianza de los pasajeros: “Mucho pánico en la gente en esos trenes porque dicen: a ver si nos pasa lo mismo o viene un tren de atrás”. En este contexto, vinculó los nuevos incidentes con los crecientes cuestionamientos a la gestión del ministro Óscar Puente, cuya actividad en redes sociales también generó controversias.

Las críticas a Óscar Puente por su actividad en redes sociales

El periodista recordó que, poco después del accidente ferroviario, el funcionario publicó mensajes sobre política brasileña. “Es una persona que suele tener problemas con todo el mundo”, afirmó Molina al describir el perfil público del ministro, y cuestionó su exposición en redes frente a las responsabilidades de su cargo.

Molina también mencionó las críticas que generó la participación de Puente en un programa de entretenimiento, donde realizó un sketch relacionado con las demoras y los problemas de los trenes.

Óscar Puente bajo presión: reclamos políticos y pedidos de renuncia

La controversia escaló con los pedidos de explicaciones y de responsabilidades políticas provenientes de distintos sectores. Según Molina, las críticas alcanzaron tanto a fuerzas opositoras como a partidos vinculados al oficialismo y organizaciones sindicales.

“De izquierda a derecha han pedido la dimisión de Puente, piden que dé explicaciones”, resumió el periodista.

Entre los cuestionamientos, mencionó las exigencias de responsabilidades políticas, las convocatorias parlamentarias y la denuncia penal presentada por Vox contra el ministro por presuntos delitos vinculados con homicidio y lesiones por imprudencia grave.

El entrevistado también puso el foco en los nombramientos dentro de los organismos ferroviarios y en la necesidad de contar con especialistas en puestos técnicos. En ese sentido, sostuvo que “años de sectarismo político y de colocar amigos en lugares técnicos expertos en puestos claves tienen consecuencias”.

La repercusión del caso llegó además al ámbito deportivo, donde futbolistas y otros deportistas expresaron críticas al funcionario a través de las redes sociales. Sin embargo, Molina indicó que, pese a la presión pública, no había señales claras de una renuncia inmediata.

Los reclamos por las víctimas y las causas de los accidentes ferroviarios

Finalmente, el periodista advirtió sobre las demoras para esclarecer otros episodios que marcaron la agenda española y reclamó respuestas para las víctimas. “Aquí estamos hablando de vidas, estamos hablando de más de 100 vidas en menos de un año en accidentes ferroviarios”, afirmó al cuestionar la falta de conclusiones sobre algunos de los hechos mencionados durante la entrevista.

La crisis ferroviaria mantiene abiertas las preguntas sobre las causas de los accidentes, la gestión de la infraestructura y las responsabilidades políticas e institucionales.