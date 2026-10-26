RDC: el Reino Unido destinará más de US$ 500 millones para alojar a personas sin techo antes de Navidad

El Gobierno del Reino Unido se comprometió a garantizar alojamiento para las personas sin techo antes de Navidad y anunció que destinará unos 500 millones de dólares adicionales para avanzar con ese objetivo. La iniciativa busca responder a una emergencia que cobra especial gravedad ante la llegada del invierno, aunque ya genera cuestionamientos sobre su alcance y la posibilidad de que se limite a una solución transitoria.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el corresponsal en el Reino Unido, Marcelo Justo, señaló que el plan contempla a unas 6.000 personas en Inglaterra. También advirtió que las organizaciones vinculadas con esta problemática reclaman una estrategia integral que no se limite a ofrecer un lugar donde dormir durante las fiestas.

El Gobierno británico busca alojar a las personas sin techo antes de Navidad

El compromiso fue anunciado durante una reunión entre el primer ministro y representantes de organizaciones no gubernamentales, entidades privadas y autoridades locales. El objetivo oficial es evitar que las personas sin hogar atraviesen las fiestas navideñas en la calle, en un contexto en el que se anticipa un invierno especialmente duro en el Reino Unido y otras partes de Europa.

Según Justo, el Gobierno ya confirmó una partida adicional de más de 500 millones de dólares para alcanzar esa meta. La convocatoria a distintos sectores de la sociedad apunta a sumar recursos y colaboración para responder a una situación que, de acuerdo con el planteo oficial, no debería considerarse inevitable.

Durante la reunión, el primer ministro cuestionó que la presencia de personas sin techo se haya naturalizado como una realidad permanente. El planteo busca instalar la idea de que la falta de vivienda requiere una respuesta política concreta y no debe asumirse como una consecuencia inevitable de la vida en sociedad.

Las críticas al anuncio y el riesgo de una solución temporal

El plan también recibió cuestionamientos por la posibilidad de que el Gobierno utilice un anuncio de alto impacto público para mostrar resultados sin resolver las causas estructurales de la falta de vivienda. Según relató Justo, al primer ministro se lo acusó de priorizar una promesa mediática en lugar de abordar los problemas económicos y sociales que atraviesa el país.

Uno de los participantes de la reunión, vinculado con la revista The Big Issue, se mostró optimista ante el compromiso oficial, pero advirtió que el alojamiento no puede limitarse al período navideño. La preocupación es que las personas reciban un lugar donde dormir durante algunas semanas y luego vuelvan a quedar en la calle.

La discusión, por lo tanto, no pasa solamente por conseguir camas disponibles para el invierno. El desafío consiste en garantizar que el alojamiento se sostenga en el tiempo y forme parte de una política pública con objetivos de largo plazo.

La falta de vivienda también está vinculada con la salud y los problemas sociales

Las organizaciones que trabajan con personas sin techo advierten que la emergencia no puede abordarse únicamente desde la cuestión habitacional. En muchos casos, la situación también está relacionada con problemas de salud mental, conflictos familiares y adicciones, que requieren asistencia específica además de un lugar donde vivir.

Una respuesta integral debería contemplar esas distintas dimensiones para evitar que las personas vuelvan a quedar en situación de calle después de recibir alojamiento temporal. La asistencia inmediata puede resultar indispensable durante los meses más fríos, pero no reemplaza las medidas necesarias para abordar los factores que conducen a la falta de vivienda.

El objetivo anunciado por el Gobierno británico pone así en discusión la diferencia entre atender una emergencia y resolver un problema estructural. El resultado dependerá no solo de que se consiga alojar a las personas antes de Navidad, sino también de que existan mecanismos para sostener esa asistencia posteriormente.