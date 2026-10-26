RDC: el Papa León XIV confirmó su viaje a la Argentina y visitará Buenos Aires, Luján y Córdoba

Durante su participación en Ronda de Corresponsales (RDC) en +Perfil, el periodista Jorge Elías comentó que el Papa León XIV ratificó su próximo viaje a Uruguay, Argentina y Perú, previsto a partir del 8 de noviembre. Su paso por Argentina durará tres días e incluirá visitas a la ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba.

El anuncio se produjo en medio de interrogantes sobre la realización de la gira, vinculados, según la información difundida, con el estado de salud del pontífice y una intervención quirúrgica pulmonar previa. Al confirmar el viaje, León XIV expresó su entusiasmo por regresar a la región y destacó el vínculo personal que mantiene con América Latina.

El Papa confirmó su gira por América Latina y su paso por Perú

Al confirmar el viaje, Jorge Elías mencionó que León XIV expresó su entusiasmo por regresar a la región. En un mensaje publicado en redes sociales, escribió: “Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”.

La gira también contempla una visita a Perú, país en el que el pontífice desarrolló parte de su labor pastoral. El periodista destacó que será el último destino de su recorrido y donde permanecerá durante más tiempo.

El mensaje del Papa destacó su vínculo con el continente latinoamericano y anticipó su regreso a una región en la que vivió distintos momentos de su trayectoria.

Javier Milei reaccionó al anuncio del viaje papal

El presidente argentino, Javier Milei, también se hizo eco de la confirmación. Elías resaltó que el mandatario republicó el mensaje del Papa en sus redes sociales y acompañó la publicación con una expresión de entusiasmo: “Alegría enorme”.

La reacción presidencial se produjo poco después de que León XIV ratificara la gira, que incluirá tres destinos argentinos: Buenos Aires, Luján y Córdoba.