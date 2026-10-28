RDC: el gobierno británico reabre el debate sobre la extracción de petróleo en el mar del Norte

El gobierno de Reino Unido enfrenta una nueva controversia por la explotación de hidrocarburos en el mar del Norte. Después de que la semana anterior se decidiera avanzar con la extracción de gas natural en lugar de petróleo, surgieron cuestionamientos dentro del propio Ejecutivo sobre la posibilidad de revisar esa medida.

En diálogo con Ronda de Corresponsales, por +Perfil, la corresponsal en Reino Unido, Marta Núñez, explicó que la discusión gira en torno al impacto ambiental de la explotación petrolera, especialmente cuando la producción está destinada a la exportación. Al mismo tiempo, organizaciones ambientalistas comenzaron a movilizarse para rechazar tanto la extracción de petróleo como la de gas.

El gobierno británico reabre el debate sobre el petróleo en el mar del Norte

La decisión de priorizar la explotación de gas natural volvió al centro de la discusión luego de que el ministro John Healy planteara la necesidad de revisar por qué no se debería extraer petróleo. El planteo expone diferencias dentro del gobierno sobre cómo avanzar con los recursos energéticos del mar del Norte.

Uno de los argumentos utilizados para rechazar la explotación petrolera apunta al destino de la producción. Según relató Núñez, Miatta Fahnbulleh sostuvo que, si el petróleo se procesa en el país al que se exporta, parte de la contaminación derivada de ese proceso se produciría fuera de Reino Unido.

La discusión por el impacto ambiental de exportar petróleo

Ese razonamiento generó críticas entre quienes consideran que trasladar la contaminación a otro país no resuelve el problema ambiental. La corresponsal señaló que los cuestionamientos apuntan a que el impacto debe evaluarse desde una perspectiva global, independientemente del lugar donde se procese el combustible.

En ese sentido, el argumento contrario sostiene que la contaminación no deja de ser un problema por producirse fuera de las fronteras británicas. "Esta es una cuestión global", resumió Núñez al describir el eje de la discusión.

El debate enfrenta así dos dimensiones: la decisión sobre qué recursos explotar y la responsabilidad ambiental asociada a su producción y consumo. La discusión política todavía no tiene una resolución definitiva, mientras crecen las críticas por la falta de una posición común dentro del Ejecutivo.

Greenpeace y Amigos de la Tierra se movilizaron contra la extracción

La controversia también llegó a las calles. Según informó Núñez, organizaciones como Greenpeace y Friends of the Earth (conocida en español como Amigos de la Tierra) realizaron una manifestación frente al Ministerio de Seguridad Energética.

Las organizaciones rechazan tanto la explotación de petróleo como la de gas natural, por lo que su postura va más allá de la discusión sobre cuál de los dos hidrocarburos debería priorizar el gobierno. La protesta busca cuestionar el desarrollo de ambas actividades en el mar del Norte.