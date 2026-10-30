RDC: cuáles son las hipótesis sobre el ataque a Binance y qué riesgos enfrentan los usuarios

El mercado de las criptomonedas quedó conmocionado tras un ataque informático contra Binance que habría provocado el robo de US$6.300 millones en criptoactivos. El episodio, considerado uno de los mayores hackeos de la historia del sector, obligó a la compañía a suspender temporalmente sus operaciones y activar mecanismos de seguridad para contener las consecuencias.

Marcelo Molina explicó en RDC que la empresa “por ahora congeló 3.000 millones de dólares en cripto”, mientras se investiga el origen de la vulnerabilidad que permitió concretar el ataque. Entre las hipótesis sobre el mecanismo utilizado aparece la posible participación de un operador vinculado con tareas de mantenimiento.

Cómo se habría producido el ataque informático contra Binance

Según detalló el periodista, “la brecha de seguridad suponen que es de un operador que trabajaba en la parte de mantenimiento, que se llevó una laptop y por ahí habría entrado el hacker o estos hackers coreanos que se está hablando”.

Las sospechas también apuntan a un grupo de origen norcoreano identificado por firmas de ciberseguridad como TraderTraitor, al que se le atribuye la posible ejecución de la maniobra.

Binance congeló activos y aseguró que los fondos de sus usuarios están protegidos

La reacción de Binance no fue la única dentro del ecosistema. Otras compañías vinculadas con las stablecoins, como Circle y Tether, también decidieron congelar activos como parte de las medidas para limitar el impacto del ataque.

Molina señaló que la plataforma aseguró que “los fondos de los usuarios están a salvo” y que, hasta el momento, no se encontraron evidencias de que se hayan filtrado las claves privadas de las billeteras.

Además, indicó que la compañía se comprometió a cubrir eventuales pérdidas: “Si eventualmente hubiera alguna pérdida, ellos la iban a cubrir”.

El periodista también dimensionó el alcance internacional de Binance, que cuenta con 300 millones de usuarios registrados en el mundo y mantiene aproximadamente US$160.000 millones bajo custodia.

En cuanto a la normalización del servicio, la empresa esperaba reactivar sus operaciones en un plazo de 48 horas, mientras avanzaban las investigaciones y los controles de seguridad.

Las restricciones de Binance en Europa y los riesgos del mercado de criptomonedas

Otro aspecto destacado fue la situación regulatoria de Binance en Europa. Molina explicó que la plataforma dejó de operar en ese mercado durante el año debido a que no habría cumplido determinadas exigencias establecidas por la Unión Europea.

Como consecuencia, los usuarios europeos que mantenían activos en la plataforma debieron trasladarlos a otras billeteras. “En principio Europa quedó a salvo básicamente porque no puede operar acá”, resumió.