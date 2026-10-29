RDC: cómo puede cambiar la relación entre Estados Unidos y Brasil tras las elecciones

La relación entre Donald Trump y Lula da Silva atraviesa una nueva etapa tras las elecciones en Brasil, en las que el oficialismo logró imponerse frente al espacio vinculado a Flávio Bolsonaro. En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, la corresponsal de Brasil Eleonora Gosman analizó las señales de Washington y las posibilidades de un acercamiento entre ambos presidentes.

La periodista destacó que Trump decidió tomar distancia de las controversias sobre los comicios y retomar el camino de las negociaciones. Según planteó, aunque el proyecto político estadounidense encontraba mayores coincidencias con el bolsonarismo, los intereses económicos y estratégicos pueden favorecer una relación más pragmática con el gobierno brasileño.

Trump y Lula, ante la posibilidad de recomponer el vínculo

Gosman consideró determinante que Trump haya declarado que no se involucraría en las elecciones brasileñas, a las que calificó como extrañas. Para la corresponsal, esa postura representa un cambio respecto de sus primeras reacciones, cuando había dejado entrever dudas sobre el resultado electoral.

La periodista señaló que, dentro del gobierno estadounidense, existe una orientación diplomática que mantiene diferencias con Lula y que veía con mejores ojos una eventual victoria de Flavio Bolsonaro. Sin embargo, remarcó que la decisión de Trump de volver a las negociaciones abre otra perspectiva para la relación bilateral.

"El proyecto político de él contemplaba más a Bolsonaro que a Lula", sostuvo Gosman, al describir las preferencias políticas de Trump. No obstante, aclaró que esa afinidad no impide que ambos mandatarios busquen puntos de entendimiento.

Los intereses económicos detrás de un posible acercamiento

La corresponsal consideró que los dos presidentes tienen motivos para recomponer el vínculo sin renunciar a sus posiciones. En ese sentido, anticipó que el encuentro previsto para diciembre podría abrir una instancia de diálogo formal entre Trump y Lula.

Gosman explicó que una relación estable también permitiría preservar oportunidades comerciales para Estados Unidos, en particular por el interés que despiertan determinados recursos brasileños. Entre ellos, destacó las tierras raras, que tienen relevancia estratégica para la industria y la economía estadounidense.

"Las tierras raras no son un detalle en este contexto", advirtió. Desde su perspectiva, los intereses económicos pueden funcionar como un incentivo para que ambos gobiernos mantengan canales de negociación, incluso en un escenario marcado por diferencias ideológicas.

El pragmatismo de Lula y la prioridad de los intereses brasileños

Gosman sostuvo que Lula mantiene una línea de política exterior centrada en preservar las relaciones con los distintos gobiernos, independientemente de su orientación política. Según explicó, esa estrategia responde a una prioridad: defender los intereses de Brasil y sostener su posición en el escenario internacional.

"Los intereses de Brasil son mantener las mejores relaciones, sea la ideología que sea el que esté gobernando", afirmó la corresponsal. En esa línea, describió al presidente brasileño como un dirigente pragmático, dispuesto a negociar con gobiernos que no necesariamente comparten su mirada política.

La periodista resumió esa lógica con una frase que, según indicó, define la orientación de Lula en materia internacional: "Negociemos, negociemos, negociemos". El objetivo, planteó, es sostener vínculos estables y encontrar espacios de cooperación sin que ninguna de las partes deba abandonar sus posiciones.

Brasil busca sostener su liderazgo en América del Sur

Durante el análisis, Gosman también puso el foco en el papel regional de Brasil y en la importancia que Lula le asigna a América del Sur. La corresponsal señaló que el mandatario busca mantener a su país como un actor central de la región y ofrecer espacios de negociación a los gobiernos sudamericanos, más allá de sus afinidades partidarias.

En ese marco, destacó el peso económico de Brasil y la necesidad de sostener relaciones con sus vecinos. Para Lula, explicó, la política regional forma parte de una estrategia más amplia para consolidar la influencia brasileña y promover acuerdos que respondan a los intereses nacionales.

"Él necesita y quiere continuar con su papel dentro del contexto sudamericano", remarcó Gosman. La periodista agregó que el reconocimiento del resultado electoral brasileño por parte de distintos gobiernos también refleja la importancia de mantener vínculos institucionales y diplomáticos con el país.