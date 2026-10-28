RDC: advierten un aumento en la tensión diplomática entre el Reino Unido e Israel

Durante su participación en Ronda de Corresponsales por +Perfil, la analista Marta Núñez se refirió al deterioro de las relaciones entre el Reino Unido y el gobierno de Benjamin Netanyahu, en medio de las fricciones por el comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania y un incidente que involucró a dos diputados británicos.

Núñez explicó que los diputados integraban una delegación humanitaria junto con personas de otras nacionalidades. “Cuando llegaron a Jordania y ahí entraron, los detuvieron ocho horas, los trataron muy mal, los interrogaron, los hicieron sentir bueno, que no eran bienvenidos, no los dejaron entrar”, describió.

Cisjordania y los asentamientos: el conflicto comercial

Uno de los principales puntos de fricción entre ambos gobiernos es la posición británica frente a las actividades comerciales vinculadas con los colonos israelíes en Cisjordania.

Núñez explicó que el Reino Unido mantiene su rechazo a establecer acuerdos comerciales con los asentamientos, una postura que genera diferencias con el gobierno de Netanyahu: “El Reino Unido no acepta negociar o tener ningún tipo de arreglo comercial con los colonos que están en Cisjordania”.

En este contexto, la diplomacia británica busca evitar que las diferencias deriven en un deterioro mayor de los vínculos entre ambos países. Según la periodista, se intenta abrir canales de diálogo para reducir las tensiones y evitar nuevos enfrentamientos diplomáticos.

Al describir esa estrategia, sostuvo: “Entonces, bueno, él está apelando, se está apelando diplomáticamente a poder conversar para no crear más tensiones de las necesarias y evitar choques que no benefician a nadie”.

La apuesta por el diálogo diplomático

Frente a este panorama, Núñez insistió en la importancia de evitar una escalada entre el Reino Unido e Israel. “Así que esa es la situación por el momento. No hay que tratar por la vida, la vida diplomática, sino que hay que tratar de armonizar un poco las relaciones entre estos dos países”, expresó en +Perfil.