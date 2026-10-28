"No está prófugo": en RDC explicaron la situación judicial de Flávio Bolsonaro

La situación judicial de Flávio Bolsonaro volvió al centro de la discusión en Brasil luego de que trascendiera que la Policía Federal considera que el dirigente no está prófugo de la Justicia. La información reavivó la controversia por su viaje y por la orden de retener sus pasaportes, una medida que, según la corresponsal Eleonora Gosman, presenta cuestionamientos por sus tiempos y fundamentos.

En diálogo con Ronda de Corresponsales, por +Perfil, Gosman sostuvo que la Policía Federal entiende que Bolsonaro viajó en un contexto de legalidad, aunque señaló que la orden relacionada con sus documentos se habría fijado después de su partida. La periodista también cuestionó la decisión judicial y planteó dudas sobre el alcance de las medidas preventivas cuando todavía no existe una condena.

La Policía Federal considera que Flavio Bolsonaro no está prófugo

Según la información mencionada por Gosman, la Policía Federal considera que Flavio Bolsonaro no puede ser considerado prófugo por el episodio. La corresponsal explicó que el organismo entiende que el dirigente actuó dentro de los límites de la legislación, aunque no habría cumplido con la determinación judicial vinculada con la entrega de sus pasaportes.

"No está prófugo, exactamente, no está prófugo", afirmó Gosman al responder sobre la situación del dirigente. También señaló que la evaluación policial considera que el incumplimiento de la medida no justificaría una pena de prisión.

La periodista indicó que la orden de entregar los pasaportes habría sido posterior a la hora en que Bolsonaro abandonó el país. Esa diferencia temporal es uno de los puntos centrales de la controversia sobre cómo se desarrollaron los acontecimientos.

Eleonora Gosman cuestionó la decisión judicial

Gosman consideró que la actuación judicial estuvo marcada por una decisión equivocada y expresó una valoración crítica sobre el juez Alexander de Morales. La corresponsal sostuvo que la secuencia de los hechos genera interrogantes, especialmente por la rapidez con la que se habría dispuesto la retención de los documentos.

"Pero además creo que en este caso hubo una equivocación fuerte", afirmó. En su análisis, cuestionó que la medida se haya ordenado pocos minutos después de la elección y planteó dudas sobre la justificación y los plazos de la decisión.

La periodista también remarcó que, de acuerdo con lo señalado durante el diálogo, Flavio Bolsonaro todavía no tiene una condena. En ese marco, cuestionó la posibilidad de imponer restricciones preventivas sin una sentencia y puso el foco en la relación entre los procesos judiciales y los derechos de una persona investigada.

La discusión sobre el viaje y los pasaportes

La controversia se vincula con la salida de Bolsonaro del país y con las versiones sobre el contexto político en el que tomó esa decisión. Durante la conversación, Jorge Elías mencionó declaraciones cruzadas durante un debate entre Lula da Silva y referentes del entorno Bolsonaro, aunque aclaró que las interpretaciones sobre lo ocurrido eran especulativas.

Gosman coincidió en que parte de esas versiones no pasaban de ser especulaciones. También señaló que el presidente no puede ordenar por sí mismo el encarcelamiento de una persona, ya que esa decisión corresponde a la Justicia.