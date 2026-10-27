“HE’S BACK”: Tomás Rebord anunció el regreso de MAGA con una nueva generación

Tomás Rebord anunció el regreso de MAGA, el programa que construyó una comunidad de seguidores entre 2021 y 2023. Durante una transmisión en Kick, el conductor presentó MAGA Next Generation, una nueva etapa que recupera el espíritu del ciclo original y suma un cambio de plataforma.

El relanzamiento estuvo marcado por la nostalgia, las bromas internas y la interacción con el chat, pero también por un anuncio concreto: Rebord confirmó que continuará transmitiendo los lunes y adelantó que el programa llegará a América el 15 de noviembre. La propuesta busca combinar la comunidad que se formó alrededor de MAGA con nuevos espacios de difusión.

El regreso de MAGA con una nueva generación

La transmisión comenzó con una recuperación de archivos del programa original y referencias a los años en los que MAGA salía por YouTube. Después de recordar aquella etapa, Rebord celebró la vuelta del ciclo con una frase que resumió el tono del relanzamiento: “We are so back”.

El conductor presentó el nombre MAGA Next Generation y mostró el nuevo logo, al que describió como “bien nacionalista, bien argentino”. La elección del nombre buscó transmitir una continuidad con el formato anterior, aunque con una identidad renovada.

Rebord también recordó los aproximadamente tres años de emisiones del programa y reivindicó el espacio como un lugar para conversar, compartir audios y debatir sobre la actualidad. Según planteó, la intención es recuperar el clima de intimidad que distinguía a MAGA y sostenerlo en esta nueva etapa.

Kick y la comunidad que acompañó la vuelta

El regreso se produjo a través de Kick, plataforma en la que Rebord destacó la cantidad de espectadores conectados durante la transmisión. En distintos momentos, el conductor mencionó cifras de miles de usuarios en simultáneo y celebró la respuesta de quienes se sumaron al nuevo canal.

Para Rebord, la convocatoria representa algo más que una audiencia: también es una comunidad acostumbrada a reunirse alrededor del programa. Por eso, invitó a sus seguidores a difundir el regreso entre amigos, parejas y antiguos espectadores que habían acompañado las emisiones originales.

El conductor adelantó que las transmisiones de los lunes serán parte estable de la propuesta. También sostuvo que el espacio servirá para amplificar contenidos a través de las redes oficiales y de otros canales vinculados con el proyecto.

Cuándo llegará MAGA a América

Uno de los anuncios centrales de la transmisión fue la fecha de llegada del programa a América: el 15 de noviembre. Rebord aclaró que todavía quedaban dos semanas para ese debut y pidió a sus seguidores que no confundieran las emisiones de Kick con el estreno televisivo.

El conductor planteó el desembarco en la pantalla como un desafío de audiencia y llamó a su comunidad a acompañar el lanzamiento. En tono humorístico, propuso organizarse para conseguir una buena medición de rating y convirtió ese objetivo en una de las primeras consignas de la nueva etapa.

Mientras prepara su llegada a la televisión, Rebord dijo que seguirá transmitiendo los lunes por Kick. También anticipó que mantendrá las emisiones de los jueves por la mañana, una costumbre que parte de su audiencia ya había incorporado.

La política argentina también tuvo lugar en el regreso

La transmisión incluyó comentarios sobre la coyuntura política argentina y el Gobierno de Javier Milei. Entre otros temas, Rebord se refirió a las declaraciones del Presidente sobre la posibilidad de quemar en una hoguera a determinados periodistas y analizó la reacción que podían generar entre los sectores afectados.

En ese tramo, el conductor cuestionó la estrategia discursiva de Milei, aunque también reconoció aspectos de su gestión política que, según dijo, lo habían sorprendido. En particular, comparó la capacidad del oficialismo para ordenar sus filas y ejercer el poder con la de administraciones anteriores.

“Han sido mucho más eficaces que Macri”, sostuvo Rebord al evaluar el manejo político del Gobierno. La afirmación formó parte de una reflexión más amplia sobre la capacidad del oficialismo para imponer decisiones y controlar sus internas, más allá de las críticas que mantiene hacia la gestión.

El análisis de Milei y las tensiones políticas

Rebord también se refirió a las consecuencias que pueden tener las declaraciones presidenciales contra periodistas y figuras públicas. A su juicio, ese tipo de expresiones puede generar una reacción sostenida de los sectores aludidos y alimentar un conflicto que trascienda la discusión inmediata.

En paralelo, mencionó a Patricia Bullrich y las tensiones que, según su lectura, atraviesan el escenario político. Sus comentarios combinaron ironía, crítica y análisis sobre las disputas de poder, en línea con el estilo informal que caracterizó la transmisión.

El conductor también abordó las disputas por la interpretación de los resultados electorales y las diferentes figuras que buscan atribuirse las victorias políticas. Ese segmento mantuvo el tono de conversación con la audiencia, con referencias y bromas que forman parte de la dinámica del programa.

Una apuesta por recuperar el espíritu original

Más allá de los anuncios, Rebord insistió en que el objetivo de MAGA no es simplemente volver a transmitir desde una casa o cambiar de plataforma. Presentó el programa como un espacio de reflexión e intercambio, en el que los seguidores puedan participar y compartir sus propias intervenciones.

“Lo importante es el clima que se construye”, planteó al explicar qué busca sostener en esta nueva etapa. La idea es recuperar la dinámica de los audios, las conversaciones y la interacción con el público, con la posibilidad de sumar invitados a futuras emisiones.

Con MAGA Next Generation, Rebord busca reactivar un formato que tuvo una comunidad propia y trasladarlo a una nueva etapa de su carrera. El regreso comenzó en Kick, pero el estreno anunciado para el 15 de noviembre en América marca el próximo paso de una apuesta que pretende combinar el streaming con la televisión.