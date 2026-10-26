“Estamos frente a una operación política y judicial para garantizar impunidad”: Maximiliano Ferraro habló en RDI sobre la causa $Libra

El diputado nacional de la Coalición Cívica y expresidente de la Comisión Investigadora $Libra, Maximiliano Ferraro, pasó por Ronda de Investigación en +Perfil y criticó la actuación del fiscal Eduardo Taiano y del juez Marcelo Martínez de Giorgi. También cuestionó la falta de indagatorias, las trabas al acceso al expediente y la ausencia de medidas para reconstruir la ruta del dinero vinculada al proyecto $Libra.

Ferraro cuestionó la resolución judicial que dispuso el sobreseimiento de los involucrados en la causa y apuntó contra el fiscal Taiano y el juez Martínez de Giorgi. “Creo que estamos frente a una operación política y judicial para garantizar impunidad y encubrimiento de Javier Milei y el resto de los imputados”, afirmó.

Ferraro cuestionó al fiscal Taiano por pedir el sobreseimiento sin indagatorias

Ferraro también cuestionó el desempeño del fiscal Taiano y recordó antecedentes de su actuación en otras causas judiciales. “El mismo fiscal, hablando de cómplices, el que tardó más de siete años en imputar a altos funcionarios por el asesinato de Nisman”, señaló.

Sobre el pedido de sobreseimiento, el legislador criticó que la Fiscalía lo solicitara sin tomar declaraciones indagatorias a los acusados: “El fiscal representante del Ministerio Público, que es el que debe acusar, el que debe velar por el interés general de todos nosotros, investigar y buscar justicia de manera vergonzosa para garantizar esa impunidad y encubrimiento, solicita el sobreseimiento de todos los imputados, sin haber hecho el pedido de una sola declaración indagatoria a ninguno”.

Las críticas de Ferraro al juez Martínez de Giorgi y las trabas a la investigación

El expresidente de la Comisión Investigadora $Libra denunció que los diputados que integraban ese cuerpo no pudieron acceder al expediente judicial. “Así es, es el que nos impidió que pudiéramos acceder al expediente, cuando en un primer momento la comisión investigadora visita al juez Martínez de Giorgi, después de haber pasado este expediente por siete jueces federales”, explicó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Ferraro sostuvo que la comisión actuó con cautela para no interferir en las competencias de la Justicia y que, aun así, encontró obstáculos para entregar información relevante: “Nosotros fuimos tan cuidadosos y trabajamos con tanta seriedad en la Comisión Investigadora, sabiendo que no podíamos y no teníamos ninguna intención de invadir otra jurisdicción como era el caso de la justicia y en este caso del fiscal”.

El diputado agregó que el equipo legislativo había acercado información relacionada con movimientos financieros y billeteras digitales que no habían sido identificadas por los organismos técnicos. “Y ese día, no sabés cómo se rehusaba a aceptarnos la nota de la Subcomisión Investigadora y el pendrive, donde teníamos la información que creíamos que le podía ayudar a completar lo que era la ruta”, relató.