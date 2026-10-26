El 56% de los detenidos en Barcelona son menores de edad: en RDC analizaron el temor a nuevos disturbios en España

Durante su columna en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el periodista Marcelo Molina analizó los graves incidentes registrados en Barcelona, que encendieron las alarmas en España ante la posibilidad de que se repitan episodios de violencia en otras ciudades. Entre los datos más preocupantes, destacó la cantidad de menores involucrados en los disturbios y las advertencias previas sobre posibles ataques.

“Fue realmente violento y muy parecido a lo que vimos de París, no con esa dimensión, pero con 128 detenidos, 73 son menores de edad, o sea, el 56% de los arrestados, y hay chicos de 12, 13 y 14 años entre los detenidos”, planteó Molina.

Las advertencias previas sobre los ataques en Barcelona

Uno de los puntos centrales fue la existencia de información previa sobre posibles acciones violentas. Molina recordó que días antes se había difundido un informe del Ministerio del Interior con indicaciones sobre cómo actuar durante las manifestaciones y qué objetivos elegir: “El viernes hablamos del informe que había difundido el Ministerio del Interior sobre las llamadas, sobre los perfiles y sobre las instrucciones sobre cómo había que ir a este tipo de marchas y qué había que hacer, que había que elegir las tiendas importantes, no las tiendas chicas, que si se podía había que atacar a los policías, bueno, todo eso realmente se cumplió, y se cumplió con lujo de detalle”.

Ante la discusión sobre posibles fallas de los servicios de inteligencia, el periodista planteó que el problema podía estar en la respuesta política frente a las advertencias. “En este caso, más que error de inteligencia, es un error político de no preverlo, porque ahora la información estaba”, describió en +Perfil.

Temor a nuevos disturbios en Madrid y otras ciudades

La preocupación se extendió más allá de Barcelona. Según Molina, comenzaron a circular mensajes en redes sociales que alentaban acciones similares en Madrid y otras localidades. Al mismo tiempo, algunos comerciantes de la Puerta del Sol empezaron a proteger sus vidrieras ante el temor a nuevos ataques.

“Y, de hecho, varios locales de Sol empezaron a tapear, hoy, los locales, entonces, Sol de Sol apareció con muchas vidrieras ya tapadas, con bloques de madera tapeados, previendo que esto pueda extenderse”, detalló.

El periodista recordó además otros episodios violentos registrados en Galicia y señaló que los incidentes en Cataluña adquirieron una dimensión política particular: “Pero, ¿qué pasa? Esta vez fue en Cataluña. Y todo lo que pasa en Cataluña tiene una significación distinta, porque, claro, esta vez sabemos que las diferencias políticas que hay entre las distintas comunidades, y que haya llegado a Cataluña, es la diferencia con todo el resto de los hechos parecidos que han ocurrido en España”.