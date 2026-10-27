De pagar con Pix en Brasil a cobrar servicios internacionales: en RDEco analizaron cómo las criptomonedas entraron en la vida cotidiana

Las criptomonedas avanzan hacia una nueva etapa en la Argentina, marcada por la integración con bancos, billeteras virtuales y plataformas de pago. El crecimiento del sector impulsa un sistema financiero híbrido, en el que las herramientas tradicionales conviven con las nuevas tecnologías para ampliar las opciones de los usuarios.

Alejo Blasco, de Lemon, y Diana Gómez Banegas, fundadora de Mujeres en Bitcoin, analizaron en Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, los desafíos de esta transformación. Ambos destacaron que el objetivo ya no es solamente sumar usuarios, sino fortalecer la confianza, facilitar el acceso a las herramientas financieras y promover una mayor autonomía económica.

La integración cripto con bancos y billeteras virtuales

Blasco destacó la dimensión alcanzada por Lemon y el cambio en el comportamiento de los usuarios. “Hoy tenemos cuatro millones de usuarios en Argentina”, afirmó. Además, señaló que desde 2023 las operaciones en pesos crecieron al doble de velocidad que las realizadas en criptomonedas.

Para el especialista, esa evolución demuestra que las personas buscan soluciones financieras integradas, en lugar de elegir entre el sistema tradicional y el ecosistema cripto. “Eso ya te da una pauta de que el propio usuario quiere un ecosistema integrado”, sostuvo.

Blasco explicó que el objetivo no consiste en reemplazar completamente las herramientas existentes, sino en combinarlas para ampliar las posibilidades de los consumidores. “No es cripto o nada o bitcoin o nada, sino que en el fondo se trata de cómo hacer que la tecnología le brinde más libertad y mejores herramientas financieras a las personas”, remarcó.

El ejecutivo comparó la evolución del sector con los cambios experimentados por los medios de comunicación. Así como el streaming combinó características de la radio y la televisión, consideró que las criptomonedas están dando lugar a un sistema financiero híbrido.

“Creo que en Argentina, cripto, bitcoin vinieron a hacer lo mismo. Vinieron como una irrupción tecnológica en su momento y se integraron al sistema tradicional y ahora generaron un nuevo sistema”, explicó.

En ese contexto, valoró que los bancos y otras instituciones financieras incorporen estas herramientas. Según Blasco, su participación puede contribuir a mejorar las condiciones del mercado. “Lo que hacen es elevar el estándar de transparencia y el estándar de libertad que pueden tener las personas”, señaló.

También insistió en que el debate no debería centrarse en una competencia entre modelos financieros, sino en los beneficios concretos para los usuarios. “No se trata de qué manera o de fundamentalismo, sino de que las personas a las que creamos productos para ellas puedan tener un sistema financiero que sea mejor y que los haga más libres”, afirmó.

De los pagos cotidianos a la autonomía financiera

Diana Gómez Banegas, fundadora de Mujeres en Bitcoin, puso el foco en la adopción tecnológica y en la importancia de generar confianza. Para ella, los exchanges y las empresas del sector funcionan como un puente entre las innovaciones y el público.

“Una madurez de la industria permite acercar confianza a la gente para que adopten la herramienta”, sostuvo. Y agregó que, aunque la regulación cumple un papel relevante, “la seriedad de las empresas es lo que en definitiva llega a la cara del usuario”.

La especialista consideró que uno de los mayores logros del ecosistema en el país fue incorporarse a actividades habituales. “El gran éxito de cripto en Argentina es haberse metido en la vida cotidiana de las personas”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó los pagos mediante Pix en Brasil, donde muchos argentinos utilizaron aplicaciones para pagar consumos sin saber que algunas soluciones empleaban infraestructura cripto. También destacó las posibilidades para trabajadores independientes que cobran por sus servicios a valores internacionales y utilizan aplicaciones para sus gastos diarios.

Sin embargo, Gómez Banegas advirtió que el desafío ahora es ir más allá del uso básico. “El desafío es llevar eso que ya es un éxito de uso y poder transmitir las otras herramientas o las otras prestaciones”, explicó, en referencia al ahorro en Bitcoin y a la autocustodia.

Su objetivo es que los usuarios comprendan mejor las posibilidades disponibles y ganen autonomía financiera. “Bueno, no sólo seas un usuario, seas un protagonista, adquirir soberanía”, resumió.

Finalmente, planteó que la adopción debe acompañarse de educación para que las personas puedan aprovechar estas tecnologías más allá de los pagos. La adopción en la vida cotidiana y la comprensión de las criptomonedas como “una herramienta emancipadora” son, concluyó, dos ejes fundamentales para ampliar su impacto en la Argentina.