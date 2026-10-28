¿Daniel Hadad y Patricia Bullrich pueden sellar una alianza para las elecciones 2027?

No tengo la menor idea de cuáles pueden ser las fórmulas electorales. Para eso falta muchísimo tiempo. Estamos con el debate demasiado adelantado. Y, en todo caso, lo interesante sería preguntarse por qué lo tenemos tan adelantado. Algo pasa para que falte un año y tengamos todos los días encuestas presidenciales y campañas que, de hecho, ya parecen lanzadas.

Yo no tengo idea de las fórmulas.

Hadad dijo que va a esperar a saber si habrá PASO o no. Es difícil entender la postura. ¿Con quién competiría? ¿Con Milei? ¿Con Kicillof? No lo creo. Hay algo ahí que todavía habría que descifrar. ¿Por qué razón condicionó una eventual candidatura, que tampoco confirmó nunca, a la existencia de las PASO? Sí dijo algo importante: que sería una inmoralidad toquetear el sistema electoral cuando ya estamos cerca del proceso electoral. Y ahí tiene razón. A nadie necesariamente le gustan las PASO tal como están, pero modificarlas cuando falta poco tiempo para una elección tampoco parece razonable.

Lo que sigo sin entender es por qué vinculó su eventual candidatura con la existencia de ese sistema.

Bullrich ya empezó a diferenciarse. La candidatura de Patricia Bullrich, en cambio, parece por lo menos más lanzada. O, como mínimo, su distanciamiento respecto del Gobierno es bastante visible.

También parece deliberada la falta de respuesta del Gobierno hacia ella. Probablemente tengan muchas cosas para contestarle, pero no lo hacen públicamente. Porque criticarla significaría contribuir al lanzamiento de una eventual candidatura. Entonces la ningunean. Y el Presidente, al mismo tiempo, la abraza.

La posición de Bullrich también es bastante confusa. El otro día se diferenció del Gobierno diciendo que se habían traspasado todos los límites después de las declaraciones del Presidente sobre la hoguera. Pero, estando presente precisamente en aquella escena donde Milei formuló esas declaraciones, escribió después un mensaje diciendo que estaban junto con el Presidente promoviendo la “ciudad de la libertad”. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se arrepintió en el taxi cuando volvía?

Si Bullrich finalmente decide desafiar a Milei, va a necesitar tener preparados unos cuantos argumentos para explicar estas cosas. Porque hasta ahora ha sido una socia central del Gobierno. Y me llama la atención que alguien con su agudeza no haya advertido antes que determinados límites estaban siendo traspasados, si ahora considera que efectivamente ocurrió eso en materia de libertad de expresión.

Diferenciarse siendo parte es complicado. Bullrich viene diferenciándose desde hace un tiempo. Empezó con el asunto de Adorni, sobre el cual, dicho sea de paso, prácticamente no volvimos a tener noticias. Ella obligó al Presidente a dar explicaciones y a defender a Adorni poco antes de que finalmente Adorni cayera.

Después se diferenció respecto de la velocidad de las reformas económicas. Más tarde lo hizo por los ataques a la prensa. Y ahora aparece esta cuestión de la hoguera.

Pero me imagino que debe ser muy complicado, sobre todo frente a la opinión pública, ser parte y diferenciarse simultáneamente. Especialmente porque la política está planteada hoy en términos muchísimo más virulentos.

Todo es blanco o negro. Todo tiene que estar radicalizado. Ser moderado parece haberse convertido casi en un defecto. A alguien moderado se lo llama “tibio” y eso aparentemente alcanza para desacreditarlo.

Pero por ahora, no hay ninguna fórmula. Así que todo esto sigue siendo un misterio. Por lo menos yo no conozco ninguna pista concreta sobre una fórmula electoral. ¿Bullrich-Hadad? No lo sé.

A Hadad lo conozco desde hace mucho tiempo. ¿Sería el segundo de alguien? No me lo imagino demasiado. Es una persona con perfil de jefe, de líder, naturalmente alguien que aspira a liderar. ¿Una fórmula Hadad-Bullrich? ¿Bullrich segunda? Tampoco lo sé.

Acá nadie parece querer ser segundo de nadie.