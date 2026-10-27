“Cripto ya ganó”: Alejo Blasco explicó en RDEco cómo cambió la adopción de criptomonedas

La adopción de Bitcoin y las stablecoins avanza hacia una nueva etapa en la Argentina, marcada por la integración con el sistema financiero tradicional, una mayor participación institucional y el crecimiento de los casos de uso concretos. Cuatro referentes del sector analizaron cómo estas herramientas dejaron de ser un fenómeno de nicho para convertirse en parte de la conversación económica.

En el debate participaron Alejo Blasco, de Lemon; Diana Gómez Banegas, fundadora de Mujeres en Bitcoin; Rodolfo Andragnes, fundador de la ONG Bitcoin Argentina; y Julián Colombo, CEO de Bitso para la Argentina. Los especialistas coincidieron en que el mercado atraviesa una etapa de mayor madurez, con las stablecoins como protagonistas de los pagos y el ahorro, y Bitcoin como una alternativa de reserva de valor.

La integración de las criptomonedas con el sistema financiero tradicional

Para Alejo Blasco, de Lemon, la evolución del sector puede resumirse en tres interpretaciones: “Cripto murió”, “cripto ya ganó” o “cripto se integró”. Según su análisis, la tercera opción describe mejor el presente del ecosistema.

“Todo este auge que había por el ecosistema cripto y todas estas criptomonedas, eso murió”, sostuvo, al señalar que parte del interés por los NFT se desplazó hacia la inteligencia artificial.

Sin embargo, destacó la continuidad de Bitcoin y las stablecoins. “Hoy, ya más de un millón de argentinos tienen Bitcoin en Lemon. Cuando lo miro así digo, cripto ya ganó. Lo que vinimos a hacer ya lo logramos”, afirmó.

Para Blasco, la transformación no implica reemplazar completamente al sistema financiero tradicional, sino combinar herramientas y aprovechar las ventajas de ambos modelos.

Diana Gómez Banegas, fundadora de Mujeres en Bitcoin, coincidió en que la separación entre ambos mundos tiende a desaparecer. “Esta tensión que había entre el mercado cripto y el mercado tradicional efectivamente va a tender a desaparecer o a cero”, señaló. También destacó el peso creciente de las instituciones en el precio de Bitcoin y en su adopción.

La especialista consideró que el sector está dejando atrás las modas pasajeras para consolidar usos concretos. En la Argentina, explicó, las stablecoins tienen un papel central por la preferencia histórica por el dólar. “El caso de uso por excelencia en Argentina son las stablecoins”, afirmó. A la vez, remarcó que Bitcoin conserva su relevancia como reserva de valor y por su resistencia frente a la inflación.

Bitcoin y stablecoins: dos propuestas que conviven

Rodolfo Andragnes, fundador de la ONG Bitcoin Argentina, puso el foco en las razones que impulsaron la adopción local. La inflación, las experiencias bancarias traumáticas y el corralito contribuyeron a que muchos argentinos buscaran alternativas para proteger sus ahorros.

Sin embargo, advirtió que Bitcoin y las stablecoins no deben entenderse como opciones necesariamente enfrentadas. “Bitcoin es el único activo que tiene certeza de escasez en el mundo”, sostuvo, al destacar su divisibilidad y facilidad de transferencia.

Andragnes contrastó esa característica con la expansión de la emisión monetaria global y defendió la importancia de comprender el valor de un activo con una oferta limitada. “Sigue siendo igual de relevante entender el peso que tiene este tipo de moneda no inflacionaria”, expresó.

También subrayó que Bitcoin no depende de las necesidades de emisión de un gobierno. “Nadie va a poder manipular su emisión monetaria”, afirmó, y consideró que la persistencia de esa característica constituye uno de sus principales atributos.

Un mercado más maduro y conectado con las instituciones

Julián Colombo, CEO de Bitso para la Argentina, describió un ecosistema que ganó espacio en el sistema financiero y en la agenda regulatoria. “Me parece que hoy estamos en un sistema que está, si se quiere, más maduro que nunca”, aseguró.

El ejecutivo señaló que las empresas cripto participan de conversaciones con autoridades y que existen debates sobre regulaciones en la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central y el Congreso. Para Colombo, estos cambios muestran que la actividad dejó de estar limitada a pequeños grupos de entusiastas.

“Entendimos desde el sector que para que nuestra propuesta de valor llegue a más usuarios, que los casos de uso se multipliquen, tenés que tener una conversación diferente”, explicó.

Además, destacó la dimensión alcanzada por el mercado argentino y el potencial de la inteligencia artificial para acelerar nuevos desarrollos. “Lo que antes tardaba años y ahora tarda meses, o antes tardaba meses y ahora tarda semanas”, resumió.

Los cuatro especialistas coincidieron en que el futuro del sector dependerá de la consolidación de usos reales, la integración financiera y la capacidad de acercar estas herramientas a más personas. En ese escenario, Bitcoin y las stablecoins aparecen como protagonistas de una transformación que ya forma parte de la economía argentina.