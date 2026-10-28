68 muertos y más de 80 heridos: en RDC analizaron el choque de trenes que conmocionó a España

En una nueva edición de Ronda de Corresponsales por +Perfil, el periodista Marcelo Molina analizó el accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, que conmocionó a España y reavivó las preocupaciones sobre la seguridad de su red de alta velocidad.

Molina describió la magnitud del choque entre dos trenes en los que viajaban más de 500 personas. “Por el momento hay 68 muertos, más de 80 heridos y 15 muy graves”, informó, y advirtió que la cifra de víctimas podría aumentar cuando comenzaran a retirar los restos de las formaciones.

El periodista también describió la incertidumbre de los familiares que buscaban información sobre los pasajeros: “Por el momento no hay listas de víctimas ni desaparecidos y es realmente conmovedor ver a todos los familiares, amigos buscando tanto en Toledo, en los pueblos como aquí en España y en todos los hospitales que se han puesto en alerta a ver si les pueden dar algún dato”.

La gravedad del accidente llevó a activar pedidos de donación de sangre en Madrid y Castilla-La Mancha. Según Molina, “prácticamente todo el equipaje, o sea, estamos hablando más de 500 personas, algún tipo de heridas sufrieron porque el accidente fue brutal”.

Las posibles fallas del sistema ferroviario

Uno de los puntos centrales fue el funcionamiento del sistema de seguridad LZB, que, según explicó Molina, actúa como una especie de piloto automático para los trenes. “Si hay una falla, directamente detiene a todos los trenes, no los deja circular. O sea, no hay posibilidad humana de error con este sistema”, planteó en +Perfil.

Sin embargo, una falla informática habría dejado un tramo de 63 kilómetros sin ese mecanismo de protección. El periodista señaló que el ministro de Transporte había informado sobre el problema y describió la secuencia que se investiga.

Molina advirtió sobre las consecuencias de esa secuencia: “No hay ningún tipo de capacidad de poder frenar un tren de 500 toneladas a esa velocidad”.

También cuestionó que una falla tecnológica pudiera dejar la seguridad en manos de una decisión humana: “A ver, no puede ser que se haya caído un sistema y a partir de ahí sea simplemente una persona humana que tiene que operar eso”.