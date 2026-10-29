Trump evitó involucrarse en la proclamación de Flávio Bolsonaro como presidente de Brasil

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que no se involucrará en las declaraciones del senador brasileño Flávio Bolsonaro, quien se proclamó como el “verdadero presidente” de Brasil después de viajar a territorio estadounidense junto a su familia. Sin embargo, el mandatario defendió la decisión de admitirlos en el país y sostuvo que consideraba que habían sido tratados de manera injusta. “No voy a comentar sobre eso. No me voy a involucrar”, respondió Trump ante las preguntas de los periodistas sobre el comunicado difundido por Bolsonaro, quien aterrizó en Miami horas antes.

Consultado sobre los motivos por los que su gobierno permitió el ingreso del senador y sus familiares, el presidente estadounidense aseguró: “Creo que fueron tratados muy injustamente”. Luego, aclaró que no había tomado posición sobre el resultado de las elecciones brasileñas, aunque agregó: “Cuando veo algo que es inapropiado, lo digo”.

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La proclamación de Flávio Bolsonaro y su llegada a Estados Unidos

El senador brasileño publicó un comunicado en el que se presentó como el “verdadero presidente” de Brasil. Sin embargo, posteriormente circuló otra versión del texto en la que se definió como el “líder”, una modificación que introdujo diferencias en la manera de describir su posición política.

Desde Estados Unidos, Bolsonaro afirmó que encabezará la oposición al gobierno brasileño. “Lideraré la oposición”, sostuvo, y comparó su situación con la de dirigentes opositores venezolanos como Juan Guaidó y María Corina Machado, quien recibió el Premio Nobel de la Paz.

Su decisión de instalarse en Estados Unidos se produjo después de que no reconociera el resultado de la segunda vuelta electoral, en la que Lula logró imponerse tras una remontada respecto de la primera ronda.

Trump mantiene una relación de alianza política con la familia Bolsonaro, un vínculo que vuelve relevantes sus declaraciones frente a la crisis desatada por el resultado electoral. Pese a esa cercanía, el presidente estadounidense evitó respaldar públicamente la proclamación de Flávio Bolsonaro como mandatario brasileño.

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La victoria de Lula y el rechazo al resultado electoral

Flávio Bolsonaro había encabezado la primera vuelta de las elecciones, pero Lula consiguió revertir el resultado en el balotaje del domingo y obtuvo la victoria. La jornada electoral se extendió durante dos horas adicionales por orden de un juez de la Corte Suprema, según el material difundido. El resultado derivó en una disputa política que se profundizó después de que el senador brasileño se negara a reconocer la derrota.

La postura de Trump quedó marcada por dos mensajes: por un lado, evitó pronunciarse sobre la autoproclamación de Bolsonaro y aseguró que no se involucraría en el asunto; por otro, justificó la admisión del senador y su familia en Estados Unidos al considerar que habían recibido un trato injusto.

CS