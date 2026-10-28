Piden la prisión preventiva de Flávio Bolsonaro y una alerta roja de Interpol tras no entregar su pasaporte

Tres legisladores del Partido de los Trabajadores (PT), la fuerza del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pidieron este martes la prisión preventiva del senador Flávio Bolsonaro, que dejó vencer sin cumplir la orden judicial de entregar sus pasaportes. Los diputados federales Lindbergh Farias y Rogério Correia y la diputada electa Ana Elisa presentaron el pedido ante el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF).

Además, solicitaron que, si se dicta la orden de detención, el nombre del hijo mayor de Jair Bolsonaro sea incluido en la difusión roja de Interpol, el aviso que se distribuye entre los 196 países miembros para localizar a un prófugo y pedir su arresto mientras se tramita la extradición. “Acabamos de presentar un pedido de prisión preventiva de Flávio Bolsonaro, que habría huido de Brasil tras la derrota en las elecciones”, escribió Correia en redes sociales.

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Según el escrito, ni los abogados ni los aliados del senador lograron ubicarlo cuando venció el plazo, lo que para los legisladores demuestra un riesgo de fuga. También pidieron que la defensa informe dónde está y que las autoridades argentinas entreguen los registros de pasajeros e identifiquen a quién contrató el avión señalado como posible medio de salida.

El pasaporte que no entregó

La orden incumplida se dictó el lunes, un día después del balotaje. Moraes le dio 24 horas para entregar a la Policía Federal sus pasaportes común y diplomático, le prohibió salir de Brasil y tener contacto con el abogado Willer Tomaz, y ordenó cargar una alerta en los controles migratorios. Ese mismo día, Flávio aseguró que entregaría los documentos y calificó la medida como “una aberración” destinada a intimidarlo.

Su defensa avisó que la entrega se haría el martes por la mañana, pero no ocurrió. La Policía Federal canceló los pasaportes, informó el incumplimiento a Moraes y revisa los pasos fronterizos, ya que sus sistemas no registran ninguna salida del senador.

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La supuesta fuga en Argentina

La sospecha de fuga surgió de una versión según la cual Flávio habría cruzado a Misiones con su documento de identidad brasileño para embarcar en Puerto Iguazú en un avión privado Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, de la empresa Baires Fly, rumbo a Estados Unidos. La aeronave había salido de Aeroparque el lunes a las 22.15 y aterrizó en Iguazú a las 23.45, con trámites iniciados para cuatro pasajeros y tres tripulantes.

La Dirección Nacional de Migraciones de la Argentina informó que no registra ningún ingreso de Flávio Bolsonaro al país. El organismo agregó que inspeccionó el avión y la tripulación, que la documentación de la empresa estaba en regla y que ningún plan de vuelo incluía a la familia Bolsonaro.

En el entorno del senador, las versiones no coinciden. El coordinador de su campaña, el senador Rogério Marinho, y su hermano Eduardo Bolsonaro negaron que haya salido de Brasil. Sin embargo, según la columnista Mônica Bergamo, de Folha de S.Paulo, aliados del círculo más cercano a la familia recibieron la información de que sí había huido a la Argentina con la intención de seguir viaje a Estados Unidos, donde vive Eduardo desde 2025.

IC