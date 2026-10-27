Netanyahu, desesperado, urge a los israelíes de derecha para que salgan a votar: "Estamos en guerra por el hogar"

A siete horas del cierre de urnas en Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu está perdiendo la calma: aferrado a las redes sociales, publica un posteo tras otro en la red social X para incitar a la población a salir a votar por su partido, el Likud, en un tono cada vez más alarmante.

En solo dos horas, emitió diez tuits, que van subiendo de tono. En los mensajes asegura que mientras la población árabe hace largas colas para sufragar, los judíos de derecha no están acudiendo a los centros de votación, y refuerza esta idea con imágenes y videos.



"¡Esta es una alerta de emergencia! El futuro de nuestro Estado judío está en juego. ¡Salgan a votar ahora mismo!", dice en un mensaje. Los otros continúan en el mismo tono: "¡Está prohibido quedarse en casa!", "¡Es hora de despertar y actuar!", "Llamen ahora a la familia y amigos, salgan juntos a los colegios electorales y voten Machal".

En sus tuits, Benjamin Netanyahu comparte imágenes de multitudes árabes haciendo cola para votar en Israel.

Todos los mensajes son alarmistas, con emojis de sirenas y palabras como "¡Emergencia!", en un país muy acostumbrado a escuchar sirenas y acatar órdenes miltares de inmediato.

En uno de los posteos, Netanyahu muestra la comparación en la afluencia a los centros de votación en la ciudad de Rahat, de población árabe, que duplica la afluencia en la ciudad de Bat Yam, un histórico bastión de la derecha donde el Likud, su partido, siempre obtuvo victorias aplastantes. "Los activistas de la izquierda están asaltando los colegios electorales y los activistas de la derecha son indiferentes", asegura. "Este es el momento de despertar. ¡Salgan y hagan que otros salgan a votar por Likud!"

Netanyahu comparte los números de participación electoral en los bastiones árabes e israelíes de derecha para instar a sus partidarios a votar.

En otro mensaje, el primer ministro comparte un video donde habla a la población con tono enérgico y alarmado. "¡Esta es una llamada de emergencia para los votantes del Likud! Hoy nadie se queda en casa. No hay mar, no hay barbacoa", ordena. "Nos aseguramos de que también la familia, los amigos y los vecinos lleguen a las urnas". Y asegura: "En juego está el futuro de nuestro Estado judío: un gobierno de derecha fuerte o un gobierno de izquierda apoyado por los partidos árabes", para concluir: "¡Salimos a votar con toda la fuerza!"

El enfático video de Benjamin Netanyahu: "Hoy nadie se queda en casa, no hay mar, nio hay barbacoa".

En otro posteo, el primer ministro comparte imágenes de multitudes árabes esp-caracterizadas por mujeres con vestimenta tradicional- movilizadas para votar, y enfatiza: "Esto es lo que está ocurriendo hoy en Rahat. No debes quedarte en casa. Sal urgentemente a votar a Machal. ¡Estamos en guerra por el hogar!"

Netanyahu comparte imágenes de multitudes árabes movilzándose para votar.

"¡Cada voto cuenta!", urge en otro posteo, mientras muestra los ómnibus que supuestamente acercarían a sus oponentes a los centros de votación. "Se reportan largas colas en los asentamientos árabes. Y mientras tanto, ¡los bastiones de la derecha no se están despertando!". Agrega una amenaza: "S no salimos a votar ahora, nos encontraremos con un gobierno de los partidos árabes".

Netanyahu muestra los colectivos que transportan a los votantes de izquierda para instar a votar a la derecha.



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