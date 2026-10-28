Murió Alvin Hellerstein, el juez que presidía el juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos

El juez federal estadounidense Alvin Hellerstein, que presidía el juicio contra Nicolás Maduro, murió este miércoles a los 92 años. El inicio del proceso estaba previsto para junio de 2027, pero, tras el fallecimiento del magistrado, la fecha podría volver a modificarse.

A lo largo de su carrera, Hellerstein presidió algunos de los casos más delicados de Estados Unidos. Entre otros, dirigió los procesos por las reclamaciones por los daños en las Torres Gemelas tras los atentados del 11 de septiembre, el de acoso sexual contra el productor cinematográfico Harvey Weinstein y el del exabogado de Donald Trump, Michael Cohen.

Hace unos meses, cuando el caso Maduro recayó en su juzgado, hubo cierto debate sobre si era la persona adecuada para llevarlo por su avanzada edad. Algunos abogados lo habían visto cansado, e incluso adormecido, durante algún proceso, pero su experiencia y su conocimiento contribuyeron a despejar las dudas sobre su capacidad.

"Hagámoslo el estado 51": la polémica propuesta de Donald Trump sobre el futuro político de Venezuela

La última vez que el juez se encontró con Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, estos últimos negaron ante la Justicia de Estados Unidos haber participado en torturas contra presos políticos durante su gobierno en Venezuela. El exmandatario afirmó haber leído la acusación y la definió como “una suma de alegaciones ya presentadas anteriormente de falsas acusaciones”. Antes de que terminara de hablar, Hellerstein lo interrumpió y pidió que “se presentara una declaración de no culpabilidad en nombre del señor Maduro”. Al retirarse, Maduro levantó la mano para despedirse del juez.

Fuga de Flávio Bolsonaro: periodista de Misiones explicó el operativo en Puerto Iguazú y la ayuda del gobierno de Milei

Maduro y su esposa fueron capturados en Caracas por el ejército de Estados Unidos durante una incursión nocturna en enero. El juicio tenía fecha de inicio para el 14 de junio de 2027, según el último calendario anunciado por Hellerstein hace apenas dos semanas.

Sin embargo, con el fallecimiento del magistrado, todas las fechas podrían reprogramarse, ya que un nuevo juez deberá hacerse cargo del caso. Según fuentes judiciales, es probable que pida más tiempo para ponerse al día con el expediente. En ese escenario, la defensa de Maduro podría aprovechar para ganar tiempo y ensayar una nueva estrategia legal.





IC/ML