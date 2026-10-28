Milei guarda silencio ante el triunfo de Lula y crecen las dudas sobre el vínculo bilateral con Brasil

(Desde San Pablo) - La decisión de Javier Milei de guardar silencio y no reconocer formalmente la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje brasileño abrió interrogantes sobre el futuro económico y político de la relación bilateral. Aunque el Gobierno argentino confirmó que tomó nota del resultado, anticipó que no emitirá un comunicado oficial para felicitar al mandatario del Partido de los Trabajadores (PT).

La postura contrasta con el respaldo público que Milei le dio a Flávio Bolsonaro durante la campaña electoral y suma incertidumbre al vínculo entre los dos principales socios del Mercosur. Si bien desde la Casa Rosada sostienen que el comercio y la cooperación continuarán con normalidad, la falta de señales políticas plantea dudas sobre la coordinación entre ambos gobiernos.

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En diálogo con PERFIL, el consultor político brasileño Caio Manhanelli cuestionó la actitud del Presidente argentino y advirtió sobre las dificultades para recomponer la relación. “Milei probablemente mantendrá su decisión de no reconocer formalmente el resultado electoral, lo cual trae nuevas incertidumbres sobre las relaciones con la Argentina. Las expectativas de una pronta reconciliación son muy bajas”, sostuvo.

Manhanelli también señaló que el Gobierno brasileño podría interpretar el respaldo de Milei a la familia Bolsonaro como una intervención en la política interna del país. “Habrá que observar cómo responde el entorno de Lula y si en Brasil interpretan esas intervenciones como una injerencia en sus asuntos internos”, planteó.

Lula da Silva y Javier Milei

El silencio de Milei contrasta con los saludos de otros presidentes de la región

Tras conocerse el resultado electoral, la mayoría de los presidentes latinoamericanos felicitó a Lula por su victoria frente a Flávio Bolsonaro. Los mensajes públicos expresaron el reconocimiento del resultado más allá de las diferencias políticas e ideológicas.

“La ausencia de un saludo de Milei dejó a la Argentina en una posición diferente de la de buena parte de la región. El contraste cobra especial relevancia por el peso estratégico de la relación entre ambos países, que mantienen un intenso intercambio comercial y comparten intereses dentro del Mercosur", expresó Manhanelli.

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El consultor también mencionó el plano internacional como un factor que puede profundizar las diferencias. “El escenario también está condicionado por la posición de Donald Trump, que cuestionó las elecciones brasileñas”, señaló.

“La cercanía ideológica entre Milei y el presidente estadounidense suma incertidumbre sobre la postura que adoptará la Casa Rosada frente a la continuidad de Lula en el poder. Hoy está claro que el mandatario argentino aguardó una señal del exterior y optó por mantener un silencio absoluto”, agregó.

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Hasta el partido de Bolsonaro reconoció el triunfo de Lula

La postura del Gobierno argentino se diferencia incluso de la de la fuerza política que postuló a Flávio Bolsonaro. El presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, afirmó que el espacio “reconoce el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral”, aunque pidió que se aclaren los cuestionamientos planteados por el senador sobre el proceso electoral.

Flavio Bolsonaro | Crédito: AFP

El excandidato presidencial, por su parte, viajó a Estados Unidos este martes junto a su mujer y sus dos hijas, dos días después de perder el balotaje. Según informó la AFP, el Departamento de Estado estadounidense expedirá visados para él y su familia, mientras el excandidato enfrenta investigaciones judiciales en Brasil.

LB