Marco Teruggi en QR!: “Trump no tiene muy en claro qué quiere hacer con la elección en Brasil”

El analista internacional Marco Teruggi consideró que la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil hacia Estados Unidos abrió un escenario favorable para el presidente reelecto, Luiz Inácio Lula da Silva, porque dejó a la oposición sin uno de sus principales dirigentes en el país. Además, planteó que el gobierno de Donald Trump enfrenta dificultades para desconocer el resultado electoral brasileño, después de que Lula se impusiera en el balotaje por una diferencia de más de cuatro millones de votos.

“Creo que Donald Trump no tiene muy en claro qué es lo que quiere hacer con la elección en Brasil”, afirmó Teruggi durante una entrevista en el programa QR!. Para el analista, una cosa es recibir a Flávio Bolsonaro en Estados Unidos y ofrecerle un espacio desde el cual denunciar una supuesta persecución política, y otra muy distinta es reconocerlo como presidente legítimo de Brasil.

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En ese sentido, señaló que el cambio de discurso del dirigente brasileño —que primero se presentó como el “verdadero presidente” y luego modificó su mensaje para definirse como líder de Brasil— expuso las dificultades de esa estrategia. “Una cosa es recibir a alguien diciendo que es un perseguido de Brasil y darle un espacio; otra cosa es decir que este señor es el presidente de Brasil. Son dos cosas diferentes”, explicó.

Por qué la salida de Flávio Bolsonaro puede complicar a la oposición brasileña

Teruggi sostuvo que el traslado de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos tuvo un efecto político inmediato: la oposición perdió dentro de Brasil a uno de sus principales referentes, después de una elección en la que el dirigente había reunido millones de votos.

“Dejó a su electorado sin referencia política, su partido despegado”, afirmó el analista, quien también cuestionó la rapidez con la que Bolsonaro abandonó el país después de denunciar supuestas irregularidades electorales.

Para Teruggi, la diferencia de votos entre Lula y Bolsonaro también limita las posibilidades de sostener una impugnación del resultado. Según explicó, cuanto más estrecho es el margen electoral, más espacio puede encontrar una fuerza política para cuestionar una victoria. En cambio, cuando la diferencia es amplia, resulta más difícil instalar dudas sobre la legitimidad de los comicios.

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El analista recordó que la campaña de Lula había denunciado distintas formas de injerencia externa, desde las presiones comerciales de Washington hasta el papel de las redes sociales. Sin embargo, sostuvo que esos factores no alcanzaron para impedir el triunfo del mandatario brasileño.

“No hay crimen perfecto”, afirmó Teruggi al analizar el resultado. Y agregó que, incluso frente a una maquinaria política, económica y comunicacional de gran escala, es posible imponerse mediante la política, la comunicación, un proyecto de gobierno y el liderazgo.

El rol de Trump y Miami como centro de la ultraderecha regional

El analista también se refirió a los motivos por los que Trump podría ofrecer respaldo a Flávio Bolsonaro. Según su interpretación, el presidente estadounidense busca sostener a un aliado político cercano a su espacio y al de su familia, que mantiene vínculos con el trumpismo.

En ese marco, describió a Miami como un centro de articulación de la derecha latinoamericana y señaló que allí se encuentran dirigentes y referentes vinculados a ese espacio, entre ellos Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio.

Donald Trump

Sin embargo, Teruggi advirtió que darle refugio político a un aliado no implica necesariamente desconocer al gobierno electo de Brasil. También destacó que distintos gobiernos de la región reconocieron el triunfo de Lula y que las relaciones económicas y diplomáticas con Brasil constituyen un factor que limita la posibilidad de una confrontación abierta.

“¿Después qué? ¿Sostener a Flávio Bolsonaro como presidente desde Miami?”, planteó. Para el analista, resulta difícil imaginar una estrategia de ese tipo sin medidas concretas que la acompañen, como un desconocimiento formal del gobierno brasileño o una ruptura de relaciones diplomáticas.

Por eso, consideró que el conflicto podría perder intensidad con el correr de los días, aunque aclaró que no descartaba otros movimientos de Washington.

Lula y Claudia Sheinbaum: las claves para sostener sus gobiernos

Durante la entrevista, Teruggi también comparó las experiencias de Lula en Brasil y de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, frente a las presiones de Estados Unidos y el avance de las derechas en América Latina.

El analista señaló que ambos gobiernos lograron sostener la continuidad política a partir de una combinación de medidas económicas y sociales, liderazgo y estrategias de comunicación. En el caso brasileño, mencionó los aumentos salariales, la reforma tributaria y las iniciativas vinculadas con la reducción de la jornada laboral. Para México, destacó la evolución de los salarios, la inflación y la comunicación presidencial a través de las conferencias matutinas.

Claudia Sheinbaum | Crédito: CEDOC

“Se dice fácil, es complejo hacerlo”, resumió Teruggi al referirse a esa combinación de políticas y comunicación. A su entender, no alcanza con implementar medidas: también es necesario construir una estructura capaz de explicar sus efectos y vincularlas con las demandas de la sociedad.

El analista destacó, además, la importancia de la relación entre Brasil y México, las dos mayores economías de América Latina. Mencionó la posibilidad de profundizar la cooperación entre Petrobras y Pemex como parte de una estrategia regional para ganar margen de acción frente a Estados Unidos.

El desafío económico de Lula para su cuarto mandato

Teruggi también analizó los desafíos económicos que enfrentará Lula durante su nuevo mandato. Entre ellos, señaló el endeudamiento de las familias brasileñas y la presión para avanzar con medidas fiscales en un contexto de tasas de interés elevadas.

Aunque aclaró que no conocía los detalles de las discusiones internas del Partido de los Trabajadores (PT), sostuvo que el Gobierno deberá responder a las expectativas sociales que se movilizaron durante la campaña electoral.

Lula da Silva

Para el analista, la victoria de Lula no solo representa la continuidad de su proyecto político, sino que también genera nuevas demandas entre quienes lo respaldaron. En ese escenario, consideró que el presidente tendrá que definir cómo compatibilizar las restricciones económicas con las medidas sociales que prometió impulsar.

“Esa expectativa que movilizó en las calles ahora se transforma en una expectativa de respuesta”, señaló. Y advirtió que, si el Gobierno no consigue atender esas demandas, el respaldo político que construyó podría debilitarse.

LB