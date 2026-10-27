La Policía de Brasil investiga si Flávio Bolsonaro planeaba huir en un avión argentino, pero Migraciones lo desmiente

La Policía Federal de Brasil investiga si el senador y excandidato a presidente Flávio Bolsonaro intentó viajar a los Estados Unidos en un avión argentino, desde la localidad fronteriza de Puerto Iguazú, según informa la agencia Noticias Argentinas.

Sin embargo, la Dirección Nacional de Migraciones lo desmintió en un comunicado que asegura que no se registra "ingreso alguno de Flavio Bolsonaro a la República Argentina" , ni "ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro".

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Esto sucede horas después de que la Justicia brasileña prohíba al excandidato dejar su país, y le ordene entregar sus pasaportes, en el marco de la investigación de causas judiciales por corrupción.

El avión es un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, de la empresa Baires Fly S.A. Despegó desde el Aeroparque y aterrizó antes de la medianoche en Puerto Iguazú. Según publicó el medio brasileño O Globo, que cita fuentes de la policía brasileña, se cree que estaba destinado a partir hacia los Estados Unidos con cuatro pasajeros, incluido Flávio Bolsonaro.

Según indicaron fuentes aeroportuarias a la Agencia Noticias Argentinas, el avión, que había partido desde Buenos Aires a las 22.15 y tocado pista a las 23.45 en la ciudad fronteriza con Brasil, tenía previsto despegar a la madrugada rumbo a Estados Unidos, pero aún se encuentra retenido en la estación aérea misionera debido a una serie de “controles adicionales”.

Las fuentes señalaron que, según el plan de vuelo presentado, el avión debía despegar con cuatro pasajeros, dos pilotos y una tripulante de cabina, pero surgieron algunos problemas con la identidad de los viajeros, por lo que se solicitaron informes complementarios a los fines de autorizar la salida del vuelo.

Qué dice el comunicado de Migraciones que desliga a Bolsonaro

La Dirección Nacional de Migraciones difundió este martes un comunicado que niega la presencia de Flávio Bolsonaro en el país. "La Dirección Nacional de Migraciones no registra ingreso alguno de Flavio Bolsonaro a la República Argentina", se afirma.

"A razón de la escalada mediática por la presencia de un avión privado en el Aeropuerto Internacional de Iguazú, las autoridades procedieron a iniciar controles correspondientes a la aeronave y tripulación", continúa el texto oficial. "Finalmente se constató que la documentación de la empresa se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro".

Baires Fly, una empresa de aviones en la mira de la Justicia

Baires Fly, la compañía dueña del avión, no es un nombre nuevo para la Justicia argentina: la fiscalía que investiga las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) asegura que la empresa estaba involucrada en el movimiento de fondos.

Según reporta Infobae, el primer medio que habló de la posibilidad de que Flávio Bolsonaro escapara de la justicia brasileña en ese avión, los responsables de la empreaa Baires Fly S.A. son los argentinos Luis Grande (presidente), María Belén Grande Ratti (vicepresidenta), y María Florencia Grande Ratti (directora suplente). Luis Grande fue piloto de la gobernación de Río Negro, y se investigan sus vínculos con figuras como Fred Machado y Lorena Villaverde, acusados de corrupción.