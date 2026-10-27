La Casa Rosada justificó su silencio ante el triunfo de Lula, pero un mensaje de 2023 contradice el argumento de Milei

La Casa Rosada encontró en un supuesto desplante de Luiz Inácio Lula da Silva a Javier Milei en 2023 el argumento para justificar por qué el Presidente no felicitará al mandatario brasileño por su victoria frente a Flávio Bolsonaro: “ No hubo ningún gesto del presidente de Brasil para saludarlo personalmente ni nada ”, sostuvo este martes el vocero presidencial, Adrián Ravier. Además, confirmó: "El Presidente no es un hipócrita. La diferencia ideológica es real", agregó.

Así y todo, hay un antecedente que le juega en contra de esa explicación. El día que Milei ganó el balotaje presidencial frente a Sergio Massa , Lula se expresó en sus redes sociales, aunque evitó mencionar al presidente electo por su nombre: " La democracia es la voz del pueblo y debe ser siempre respetada . Mis felicitaciones a las instituciones argentinas por la conducción del proceso electoral y al pueblo argentino que participó de la jornada electoral de forma ordenada y pacífica", escribió.

Dentro del mismo mensaje, agregó: " Deseo buena suerte y éxito al nuevo gobierno . La Argentina es un gran país y merece todo nuestro respeto. Brasil siempre estará disponible para trabajar junto a nuestros hermanos argentinos".

Lula da Silva fue reelecto presidente de Brasil con el 51,79% de los votos válidos

La distancia entre Milei y Lula atraviesa uno de sus momentos más delicados, con un último capítulo se estalló en multas de julio, cuando el argentino viajó a Brasil para respaldar la candidatura de Flávio Bolsonaro y calificó a su par brasileño de “ladrón” y “corrupto” .

Javier Milei respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro en Brasil

Algunos días después, volvió a atacarlo en una entrevista televisiva: “ Es un ladrón, es un corrupto, fue condenado por ladrón y corrupto, estuvo preso, por lo cual también es cierto lo de presidiario ”, afirmó.

Durante el acto en apoyo a Bolsonaro, Milei también llamó a frenar a la “basura socialista” y manifestó su expectativa de que Brasil “también se pinte de azul” , en alusión a un eventual triunfo de la derecha en las elecciones. Lula, por su parte, evitó responderle directamente y, cuando los periodistas le preguntaron por los ataques, contestó con ironía: “¿Quién es ese tipo?”.

Pero, en agosto, la tensión terminó por trasladarse al terreno diplomático. Brasil decidió que su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli , no regresara al país y redujera la representación diplomática al nivel de encargado de negocios, en respuesta a los ataques públicos del mandatario argentino contra Lula.

El embajador brasileño Julio Bitelli

“ Tuvimos mucha paciencia, no contestamos, pero creemos que la reiteración de ofensas hacia el Presidente hacen inevitable esta decisión ”, señalan fuentes del Gobierno brasileño.

Así fueron las primeras reacciones de los presidentes del mundo al triunfo de Lula en Brasil

Del silencio de Milei a las felicitaciones de la oposición

Mientras el Gobierno evita pronunciarse, dirigentes de distintos espacios políticos argentinos salieron a felicitar a Lula.

Cristina Kirchner fue una de las primeras en celebrar el triunfo. “FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla”, escribió en su cuenta de X.

Massa , por su parte, reivindicó la trayectoria del presidente brasileño y su vínculo con la Argentina. “ Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida ”, escribió. También destacó la historia del dirigente, al que definió como un obrero que logró llegar a la Presidencia y defendió la soberanía y los recursos de su país.

Kicillof eligió un tono más confrontativo y celebró el resultado como una señal para el escenario político regional. “Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse”, sostuvo.

Desde otro espacio político, Lousteau consideró que el resultado era “ una gran noticia para Brasil y para toda la región ”. El dirigente radical también puso el foco en la relación bilateral: “Ojalá el futuro nos permita fortalecer el vínculo con Brasil: nuestro destino se construir juntos”.

Rodríguez Larreta , en tanto, aprobó el resultado para cuestionar la polarización política. "Tu triunfo es una muestra de que los extremos no construyen. Dividen, enfrentan y convierten al que piensa distinto en un enemigo", escribió.

MV