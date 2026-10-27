Israel: Arrestaron a un hombre que se acercó al candidato demócrata Yair Golan con un cuchillo

Un hombre fue detenido tras un presunto intento de apuñalamiento de Yair Golan, presidente del Partido Demócrata, en plena jornada electoral en Israel. Sucedió durante un acto para formentar la participación electoral, en el Parque Ferroviario, en el sur de Tel Aviv.

El equipo de seguridad de Golan notó que un hombre se acercaba al candidato de un modo que les pareció amenazante. Cuando lo interceptaron, un gran cuchillo que había estado escondido entre su ropa cayó al suelo. Rápidamente, los custodios lo redujeron y llamaron a la policía, que arrestó al sospechoso.

Golan culpó del incidente al primer ministro Benjamin Netanyahu, quien busca mantenerse en el poder tras casi treinta años. "Esto es consecuencia directa de la 'máquina de envenenamiento' operada por Netanyahu y sus agentes cataríes", dijo. "La incitación y la violencia no nos detendrán".

Yair Golan, un miembro clave de la coalición anti Netanyahu TgQPHd|||[]

Golan es un militar retirado que encabeza la lista electoral del Partido Demócrata para la Knéset, el Parlamento israelí. Fue jefe adjunto del Estado Mayor del ejército israelí, y jefe de los mandos del Frente Interno y Norte. Participó en la invasión del Líbano de 1982, en la represión de la primera (1987-1993) y la segunda Intifadas (2000-2005), y en la Guerra de Gaza de 2008-2009.

Pero desde que dejó las armas para retirarse a la política, busca la paz. Miembro de la Knéset desde 2019, fue presidente del Partido Laborista Israelí desde principios de 2024 hasta la formación del actual Partido Demócrata, una fusión del laborismo con el partido pacifista Meretz. Forma parte del "bloque del cambio", una alianza de líderes de la oposición que busca desplazar del poder a Benjamín Netanyahu, junto a figuras como Yair Lapid y Gadi Eisenkot.

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"Hago un llamamiento a todos aquellos que valoran la seguridad y la democracia para que salgan a votar ahora, para que podamos garantizar que el país que tanto amamos vuelva a ser un lugar libre y seguro", dijo Golan después del incidente.

No fue el único en atribuir el intento de atentado al primer ministro Netanyahu. El diputado Gilad Kariv, también miembro del Partido Demócrata, comparó a Golan con el recordado primer ministro israelí Yitzhak Rabin, asesinado en 1995 por extremistas de derecha. "Incitaron contra Yitzhak Rabin, y hoy incitan contra Yair Golan", escribió Kariv. "No nos intimidarán. Los demócratas siguen el camino de Rabin. Solo nuestra lucha detendrá su violencia. No hay concesiones".

MB

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