De candidato a prófugo: las causas judiciales que complican a Flávio Bolsonaro en Brasil

La derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva no fue el único revés que recibió el senador brasileño, que aspiraba a convertirse en presidente, Flávio Bolsonaro , en las últimas horas. A ese escenario se sumó una decisión de la Justicia brasileña , que le prohibió salir del país y le ordenó entregar sus pasaportes por las causas judiciales que enfrenta, que alimentó las sospechas de que habría intentado viajar a Estados Unidos.

A todo esto, la salida de Brasil todavía no está confirmada. La Dirección Nacional de Migraciones informó que no registró ingreso alguno de Flávio Bolsonaro a la República Argentina y aclaró que el vuelo privado que debía desde Misiones rumbo a Estados Unidos no presentó un plan de vuelo que incluía a la familia Bolsonaro.

Por su parte, el senador Rogério Marinho , uno de los principales aliados del excandidato, negó que hubiera abandonado Brasil y aseguró: “ Eso no sucedió ”, según declaraciones al medio brasileño Metrópoles.

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Cuáles son las causas que complican a Flávio Bolsonaro

Las investigaciones que enfrenta Flávio Bolsonaro en Brasil son tres:

El financiamiento de Dark Horse

La investigación que más compromete a Flávio Bolsonaro tiene como protagonista a Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master, entidad que fue liquidada por el Banco Central brasileño en noviembre de 2025 por un escándalo financiero.

Daniel Vorcaro, exdueño del Banco Master

El Banco Master, entidad brasileña

Ahora, la Policía Federal busca establecer si el senador negocia con el banquero el aporte de al menos US$ 24 millones para financiar Dark Horse , una película biográfica sobre Jair Bolsonaro. Diligencia que fue autorizada por el Supremo Tribunal Federal (STF) y apunta a determinar si hubo corrupción, lavado de dinero u otras irregularidades financieras.

Documentos publicados por el diario brasileño Folha de S.Paulo revelaron que Flávio sí mantuvo conversaciones directas con Vorcaro. Entre los mensajes incorporados a la cobertura periodística figura uno que el senador le habría enviado al banquero el 16 de noviembre de 2025, poco antes de su detención: "Hermano, estoy y siempre estaré contigo, entre nosotros no hay medias tintas. ¡Solo necesito que me guías! Saludos cordiales" .

Flávio negó las irregularidades y defendió el financiamiento de la película. “No hay absolutamente nada de malo en que un hijo busque financiación privada para una película sobre su propio padre”, sostuvo durante una entrevista con TV Globo.

Apuestas online y empresas offshore

La segunda investigación apunta a los vínculos del senador con Willer Tomaz , un abogado y empresario brasileño sospechoso de participar en operaciones de lavado de dinerorelacionadas con plataformas de apuestas online, conocidas en Brasil como bets .

Willer Tomaz, abogado y empresario brasileño | Crédito: Edilson Rodrigues/AgÃªncia Senad

Uno de los principales elementos que trascendieron de la investigación es el acceso del senador a una cuenta bancaria de Alcazar Holdings, una sociedad vinculada con Tomaz y registrada en la isla portuguesa de Madeira. Según informó Folha de S.Paulo, los documentos obtenidos por la Policía Federal indicarían que Flávio figuraba com o “usuario máster” de esa cuenta, una categoría que permite administrar sus operaciones.

También se examinan viajes compartidos, comunicaciones privadas y conexiones comerciales que podrían relacionar al senador con compañías vinculadas al sector de las apuestas.

La isla de Madeira, en Portugal | Crédito: Archivo

La defensa del senador rechazó las sospechas y sostuvo que su relación con Tomaz es exclusivamente personal“. Entre los dos hay apenas amistad, sin relación comercial o financiera”, afirmó el abogado en un comunicado. Tomaz también negó las irregularidades y aseguró que “no hay socios ocultos, cuentas no declaradas ni patrimonio escondido”.

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La investigación por una publicación contra Lula

Flávio Bolsonaro también enfrenta una investigación por una publicación en la red social X en la que vinculó a Lula con presuntos delitos de narcotráfico y lavado de dinero .

Luiz Inácio Lula da Silva y Nicolás Maduro, en una imagen de archivo

El episodio ocurrió el 3 de enero de 2026 , cuando Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro . Ese día, Flávio publicó en X un mensaje que vinculaba al mandatario brasileño con posibles revelaciones del exlíder venezolano: "Lula será delatado. Es el fin del Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas y armas, lavado de dinero, apoyo a terroristas y dictaduras, elecciones fraudulentas...".

Según la investigación, la Policía Federal concluyó en junio que había elementos para considerar que Bolsonaro había cometido calumnias contra Lula por su publicación en redes sociales. El informe fue enviado al STF, que había autorizado la apertura de la investigación.

Además, la agencia estatal brasileña Agência Brasil informó que la Policía Federal demostró que el senador “imputó falsamente al presidente Lula el cometimiento de los delitos de tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de armas y lavado de dinero” .

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La defensa de Flávio cuestionó la investigación y negocio que la publicación constituyera un delito. Sus abogados sostuvieron que el mensaje estaba amparado por la libertad de expresión y que “ la calumnia exige la atribución de un hecho específico y falso, lo que no ocurrió en el caso ”, según un escrito presentado ante la Policía Federal.

MV