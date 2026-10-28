Choque de trenes en Toledo, España: hay al menos 64 muertos

España asiste en estado de shock al impactante choque de dos trenes ocurrido esta mañana del miércoles a unos 150 km al sur de Madrid, con un saldo que ya trepó al menos a 64 muertos y una gran cantidad de heridos, muchos de ellos tumbas.

Las imágenes que empezaban a llegar desde Toledo mostraban los restos de los dos trenes esparcidos por las vías y un terraplén mientras los servicios de emergencia acudían al lugar , y los viajeros, en shock, intentaban escapar arrastrando sus maletas.

Equipos de rescate trabajan en el choque de trenes en España. | Crédito: AFP

"Ha habido un alcance de dos trenes, hay personas heridas" , fue la primera declaración en la televisión pública TVE que hizo el alcalde del municipio de Urda, en la región de Castilla-La Mancha, donde tuvo lugar el accidente . Sin embargo, enseguida la noticia trocó a una tragedia devastadora, porque se elevó el saldo al menos a 64 muertos , y entre la gran cantidad de heridos hay muchas tumbas, por lo que la cifra de víctimas fatales todavía podría aumentar.



Un portavoz de los servicios de emergencia de Castilla-La Mancha indicó a la AFP que la colisión se produjo a las "8:54" entre "dos trenes, uno de (el operador privado) Iryo y el otro de (la compañía nacional) Renfe".

Equipos de rescate trabajan en el choque de trenes en España. | Crédito: AFP





El portavoz precisó que "todos los medios" de emergencia "están trabajando", entre ellos "varios cuerpos de bomberos, tres helicópteros y dos unidades móviles de cuidados intensivos (UVI)".



"Se encuentra interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por un alcance entre dos trenes", indicó por su parte en la red social X la empresa pública encargada de gestionar la infraestructura ferroviaria, ADIF.

Pedro Sánchez: "Estoy conmocionado"

El premier Pedro Sánchez , que aspira a la reelección en las elecciones del 29 de noviembre, declaró en X "estoy conmocionado por el accidente" y dijo que enviaba "mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias".

La Casa Real española declaró que X estará también "conmocionada y preocupada" por el accidente, y transmitió su apoyo a las víctimas, sus seres queridos y los servicios de emergencia.

Tras conocerse la noticia, Sánchez canceló su participación en una cumbre sobre obesidad en Madrid, mientras que su partido socialista suspendió todas sus actividades de campaña.

"Ha sido un accidente de alto impacto", indicó la ministra de Sanidad, Mónica García , en la televisión pública española, donde apuntó a que podría tratarse de una "tragedia importante".

Emiliano García-Page, presidente de la región de Castilla-La Mancha, anunció de su lado que seguía la situación con "preocupación" y que suspendía su agenda para desplazarse al lugar.

El líder del Partido Popular (PP, derecha), Alberto Núñez Feijóo, también se declaró en X "muy preocupado" ante este nuevo accidente de trenes.

Reacciones europeas

Las condolencias llegaron de toda España y Europa. .La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que "Europa está de luto" con las víctimas tras la "devastadora noticia", mientras que el presidente francés, Emmanuel Macron, expresó también su pesar y la "solidaridad" de su país con España ante la tragedia.

Trágico antecedente



Este accidente se produce menos de un año después del trágico siniestro ocurrido en Adamuz, en Andalucía, en el que murieron 46 personas en la colisión de dos trenes de alta velocidad.



Este accidente, ocurrido el 18 de enero, conmocionó a toda España y provocó duras críticas de la oposición de derecha y de extrema derecha contra el gobierno de izquierdas del presidente Pedro Sánchez.

AFP/HB