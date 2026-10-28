Choque de trenes en España: un error humano "doble" y una caída informática, las primeras hipótesis

Mientras los equipos de rescate trabajan contrarreloj para rescatar a los pasajeros que viajaban en los trenes que chocaron en la madrugada de este miércoles en Toledo, España, los investigadores ponen el foco en las causas del accidente, que dejó al menos 68 muertos y 50 heridos. El ministro de Transportes español, Óscar Puente, atribuyó el hecho a una orden "errónea".

Un tren de alta velocidad (AVE) chocó por detrás a un convoy de la empresa Iryo que estaba detenido en el kilómetro 118 de la vía, entre las localidades de Mora y Orgaz y Urda. El primer dato central es que estaba caído el sistema de seguridad que automatiza el control de la alta velocidad española, llamado LBZ. Este sistema vigila automáticamente la distancia entre los trenes, y los frena si están demasiado cerca.

Como el LBZ no funcionaba, hubo que pasar al sistema operativo manual de emergencia, donde los trenes avanzan solo a partir de señales laterales y órdenes que da por radio el centro de control. Por esta causa, los trenes que circulaban en la zona, entre seis y ocho según las distintas fuentes, fueron detenidos de forma preventiva. Entre ellos, el Iryo y el AVE.

Pero esto no alcanza para explicar el accidente. De acuerdo con las primeras hipótesis, el desastre se debió a un "error humano doble" por parte de un controlador del organismo administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif. "Se da una orden para que (el tren) reanude la marcha, se tiene un tiempo para corregir esa decisión, a todas luces una decisión errónea, y se produce impacto", dijo el ministro Puente en rueda de prensa.

Los rescatistas trabajan a destajo para ayudar a los sobrevivientes del choque de trenes en Toledo.

Las grabaciones de audio y los registros escritos revelan que el operador ordenó al AVE reanudar la marcha cuando el tren Iryo todavía estaba parado 25 kilómetros adelante, tras un intento fallido por arrancar. El segundo y más grave error normativo fue indicarle al maquinista que avanzara "con normalidad", en lugar de ordenar una marcha "a la vista", la indicada por el protocolo de seguridad para un caso de caída de los sistemas informáticos.

"A la vista" implica una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora para garantizar el tiempo de frenado, pero el AVE continuó su trayecto en plena aceleración -"con normalidad"-, en un tramo donde puede alcanzar los 200 kilómetros por hora. Para cuando el conductor pudo ver que el Iryo estaba detenido en la vía, ya era demasiado tarde para frenar: impactó de lleno en la formación, y provocó el descarrilamiento de dos de sus vagones, que se despeñaron terraplén abajo.

Un periodista de El País iba en uno de los trenes: "Volamos despedidos y todo estaba lleno de sangre"

Se cree que la orden de reanudar la marcha fue enviada a los dos trenes, pero que el Iryo, por razones que todavía se desconocen, no logró arrancar. Lo verdaderamente llamativo es que el controlador que dio la orden de avanzar, y con normalidad, no haya notado este inconveniente. Los investigadores lo consideran "inexplicable", según reporta el medio español El País.

Todas las órdenes del control a los trenes quedaron registradas con audio y por escrito. Ningún especialista puede explicarlas de manera consistente. El controlador responsable de la situación fue asistido inmediatamente por un abogado y un psicólogo.

En las redes sociales se especula también con la posibilidad de que se estuvieran realizando trabajos en el sistema de señalización de las vías, y se cita una migración del sistema de seguridad -el citado LZB- a otro sistema más nuevo, llamado ERTMS, a cargo de la empresa Thales, que estaba en fase final de pruebas. Así, una trágica combinación entre vulnerabilidades de la tecnología y fallos humanos podría explicar el accidente que enluta a España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo desde el lugar de los hechos: "Vamos a llegar hasta el final. Si ha habido negligencias, se sabrá. Y si ha habido fallos en el sistema de seguridad, se responderán con total contundencia".

MB / VR