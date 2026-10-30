Un narcotraficante traicionado y el lado oculto de Matthew Perry: las producciones que dominan Netflix

Netflix renueva constantemente su catálogo con historias de distintos géneros y producciones que buscan captar la atención de los espectadores. Entre las series que aparecen en el ranking que estamos analizando hay regresos esperados, investigaciones sobre el crimen organizado, una ficción española y un documental dedicado a una de las estrellas más recordadas de «Friends». A continuación, un repaso por cada propuesta y los detalles de sus tramas.

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“Lupin”: el regreso del ladrón que conquista a los espectadores

Lupin

La serie francesa protagonizada por Omar Sy regresa con su cuarta parte, en la que Assane Diop vuelve a quedar envuelto en una trama de robos, engaños y persecuciones. Inspirado en las aventuras de Arsène Lupin, el personaje creado por el escritor Maurice Leblanc, el protagonista se caracteriza por su capacidad para elaborar planes, cambiar de identidad y anticiparse a quienes intentan atraparlo.

En esta nueva entrega, Assane continúa en prisión y busca cumplir su condena para reencontrarse con su familia. Sin embargo, una serie de robos cometidos en su nombre amenaza con arruinar sus planes. Para demostrar que es inocente y descubrir quién está detrás de los delitos, deberá volver a utilizar sus habilidades y enfrentarse a nuevos peligros. La producción combina misterio, acción y giros inesperados que mantienen el suspenso a lo largo de los episodios.

“La caída de El Mayo”: la historia detrás de uno de los narcotraficantes más buscados

La caída de El Mayo

Esta miniserie documental reconstruye la historia de Ismael "El Mayo" Zambada, uno de los principales referentes del narcotráfico mexicano y socio histórico de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Durante décadas, Zambada logró mantenerse lejos de las autoridades y ocupó un lugar central en la estructura del Cártel de Sinaloa.

La producción se centra en las circunstancias que rodearon su caída y plantea una pregunta central: ¿quién lo traicionó y provocó su captura? A través de una investigación sobre el crimen organizado, el documental busca reconstruir los acontecimientos que llevaron al arresto del narcotraficante y examinar las disputas y los intereses que rodearon su trayectoria. La serie se suma a las producciones de Netflix dedicadas a explorar casos reales vinculados con el poder y el narcotráfico.

“El don de engañar”: un robo de arte que destapa secretos familiares

El don de engañar

Esta serie brasileña de drama gira alrededor de un robo de arte millonario que enfrenta a tres mujeres: una madre controladora, su hija y una estafadora experimentada. Lo que comienza como una operación criminal termina revelando secretos peligrosos y relaciones marcadas por la desconfianza.

Con Marieta Severo, Alice Wegmann y Nanda Costa entre sus protagonistas, la ficción combina conflictos familiares, engaños y ambiciones personales. A medida que avanza la historia, las protagonistas deben enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones y descubrir en quién pueden confiar. El robo funciona como punto de partida para una trama en la que las apariencias y las intenciones ocultas ocupan un lugar central.

“Grande de España”: una comedia sobre una familia aristocrática en crisis

Grande de España

Esta comedia española presenta a un marqués que atraviesa una grave crisis económica y se ve obligado a poner en venta su decadente palacete para afrontar sus deudas. La posibilidad de encontrar una compradora aparece con la llegada de Sofía, una empresaria adinerada cuyo interés por la propiedad abre la puerta a nuevos conflictos.

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Protagonizada por Antonio de la Torre, Alexandra Jiménez y Enric Benavent, la producción combina humor y tensiones familiares para retratar el contraste entre una aristocracia que intenta conservar sus privilegios y una realidad económica que ya no puede sostenerlos. La negociación por el palacete se convierte en el escenario de encuentros, secretos y situaciones que ponen a prueba a sus personajes.

“El de Matthew Perry”: el documental que reconstruye la vida del actor de “Friends”

La miniserie documental está dedicada a Matthew Perry, el actor que alcanzó fama internacional por interpretar a Chandler Bing en "Friends". A través de tres episodios, la producción recorre su ascenso en Hollywood, su carrera artística, su activismo y las dificultades personales que atravesó a lo largo de su vida.

El relato también aborda sus problemas de adicción y los intentos por recuperarse, a partir de testimonios de personas cercanas y materiales que permiten reconstruir distintas etapas de su historia. Perry murió en octubre de 2023, a los 54 años, y su fallecimiento generó repercusión entre sus compañeros de elenco y millones de seguidores de la comedia. El documental propone una mirada sobre la distancia entre el éxito público y las dificultades que enfrentó el actor en su vida privada.