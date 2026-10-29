Murió Patrick Stewart, actor de "Viaje a las estrellas" y "X-Men"

El actor británico Patrick Stewart murió este miércoles 28 de octubre en su casa de Los Ángeles, a los 86 años. La noticia fue confirmada hoy por su familia.

En el comunicado, difundido por un portavoz, la familia anunció “con gran pesar” la muerte del actor y precisó que se produjo bajo el cuidado de su esposa, Sunny, tras un proceso breve y conmovedor con la enfermedad de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy.

"Su voz sonora y su talento singular serán para siempre sinónimos de interpretaciones imborrables en todos los géneros", agregó el comunicado.

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Sus allegados relataron que pasó sus últimos días arropado por familiares y amigos, en un clima de música en vivo, oraciones, lágrimas y risas, y señalaron que guardarán como recuerdo la paz y la serenidad que reflejaba su rostro.

El texto también rindió homenaje a su trayectoria. Destacó su voz sonora y su talento singular, que lo convirtieron en sinónimo de interpretaciones memorables en todos los géneros, y señaló que exploró la condición humana en toda su complejidad. Además, recordó que llevó esperanza tanto al universo de Marvel como a “la última frontera” de la ciencia ficción, a bordo de la nave Enterprise.

Del teatro clásico a Hollywood

Nacido en 1940 en Mirfield, en el condado inglés de Yorkshire, Stewart construyó su carrera en el teatro clásico con la Royal Shakespeare Company, con la que interpretó a algunos de los grandes personajes de William Shakespeare, antes de cruzar el Atlántico y consolidarse en Estados Unidos.

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La fama mundial le llegó en 1987, cuando se puso en la piel del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: La nueva generación (conocida en América Latina como Viaje a las estrellas), un papel que volvió a interpretar en varias películas y, décadas después, en la serie Star Trek: Picard. Desde 2000 fue además el Profesor Charles Xavier, el líder de los mutantes en la saga de X-Men, personaje al que despidió en Logan (2017).

A lo largo de su carrera fue nominado tres veces a los Globos de Oro, dos a los Emmy y una a los Tony. En 2010, la reina Isabel II lo nombró caballero por sus servicios al arte dramático.

“Siempre seré actor”

Hasta sus últimos meses, Stewart se mantuvo activo. En julio, en una entrevista con el sitio TV Insider, había asegurado que no pensaba retirarse: “Siempre seré actor, para siempre”. En esa charla contó que seguía recibiendo propuestas que lo entusiasmaban, como poner la voz a la cabeza de un cerdo en Bait, la serie de Riz Ahmed. Además, tenía pendiente el estreno de Avengers: Doomsday, en la que volvería a interpretar a Charles Xavier junto a su amigo Ian McKellen (Magneto).

Stewart se casó tres veces: con Sheila Falconer, con quien tuvo dos hijos, entre ellos Daniel, que también es actor; brevemente con la productora de Star Trek Wendy Neuss, y más recientemente con la cantante estadounidense Sunny Ozell, 38 años menor que él.







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