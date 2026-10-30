Las 5 películas más vistas en Netflix Argentina: Ricardo Darín, Rosamund Pike y Ben Affleck lideran el ranking

Netflix renueva constantemente su catálogo y sus usuarios encuentran opciones para todos los gustos. Entre las películas que se destacan en Argentina aparecen historias de supervivencia, venganza, conflictos personales y robos millonarios. A continuación, un repaso por las cinco producciones que integran el ranking, con sus principales características y los detalles de sus tramas.

“Contra el huracán”: una lucha por sobrevivir en alta mar

Contra el huracán

La película mexicana dirigida por Jorge Michel Grau sigue a Wirpul, un joven capitán de yate, y a Candi, su medio hermano, quienes quedan atrapados en el mar cuando una tormenta tropical se transforma en el huracán Otis, de categoría 5. Sin motor, sin comunicación y a la deriva, ambos deberán encontrar la manera de sobrevivir a una de las situaciones más extremas de sus vidas.

Protagonizada por Benny Emmanuel y Kristyan Ferrer, la historia combina acción, drama y supervivencia. Mientras intentan resistir los embates del temporal, los hermanos también deben enfrentar los conflictos que marcaron su relación durante años. La película toma como inspiración el huracán Otis, que golpeó Acapulco en octubre de 2023, y construye un relato sobre los vínculos familiares, la resiliencia y las decisiones que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

“Justicia personal”: una historia atravesada por la venganza

Justicia personal

Este thriller de 2015, protagonizado por Rosamund Pike, Shiloh Fernandez y Nick Nolte, presenta a una enfermera que sobrevive a un ataque en su propia casa. Después del episodio, la protagonista intenta reconstruir su vida y encuentra una manera inesperada de enfrentarse a su pasado: comienza a escribirle al hombre que la atacó, quien se encuentra en prisión.

Lo que empieza como un intercambio de cartas deriva en una relación compleja, atravesada por el trauma, la desconfianza y la necesidad de encontrar respuestas. La película explora las consecuencias de la violencia y los límites entre la justicia y la venganza, mientras la protagonista intenta recuperar el control de su vida después de una experiencia que la marcó profundamente.

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“Lo dejamos acá”: Ricardo Darín y Diego Peretti se reencuentran en una comedia negra

Darín y Peretti, Lo dejamos acá

La producción argentina dirigida por Hernán Goldfrid reúne nuevamente a Ricardo Darín y Diego Peretti en una historia que combina humor negro, conflictos personales y cuestionamientos sobre los límites de la psicología. Darín interpreta a un psicoanalista pragmático que comienza a perder la confianza en los métodos tradicionales y decide explorar otras formas de abordar los problemas de sus pacientes.

La situación cambia cuando llega a su consultorio un escritor, interpretado por Peretti, que atraviesa un bloqueo creativo. El vínculo entre ambos comienza a alejarse de lo convencional y pone en discusión las fronteras éticas de la terapia. Con un elenco que también incluye a Antonia Bengoechea, Inés Efron y Andrea Politti, la película propone una mirada sobre las relaciones humanas, las contradicciones personales y las consecuencias de cruzar ciertos límites.

“Asalto al camión blindado”: un robo millonario que se complica

Asalto al camión blindado

Estrenada en 2009, esta película de acción y suspenso sigue a tres guardias de vehículos blindados que deciden organizar un robo millonario. Lo que inicialmente parece un plan calculado comienza a complicarse cuando aparecen obstáculos que amenazan con arruinar la operación y poner en riesgo a sus protagonistas.

El elenco está encabezado por Matt Dillon, Laurence Fishburne y Jean Reno, junto con Milo Ventimiglia y Columbus Short. La historia combina tensión, acción y conflictos entre los involucrados, en una trama donde la ambición y la confianza se convierten en factores decisivos. A medida que el plan avanza, los protagonistas deben enfrentarse a las consecuencias de una decisión que puede cambiar sus vidas.

“Animales”: un secuestro que pone en jaque a una familia

Animales

Dirigida por Ben Affleck, esta película de suspenso sigue a un candidato a alcalde de Los Ángeles y a su esposa, quienes deben reunir el dinero para pagar el rescate de su hijo secuestrado. La urgencia por conseguir los fondos los lleva a tomar decisiones extremas, mientras las presiones externas amenazan con destruir tanto sus vidas personales como sus aspiraciones políticas.

Protagonizada por Ben Affleck, Kerry Washington y Gillian Anderson, la producción combina un conflicto familiar con una trama atravesada por el poder, la ambición y los secretos. A medida que avanza la cuenta regresiva, los protagonistas se ven obligados a evaluar hasta dónde están dispuestos a llegar para recuperar a su hijo y qué consecuencias podrían tener sus elecciones.