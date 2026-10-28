Seis películas imperdibles para maratonear en Halloween sin morir de miedo

Halloween es una buena excusa para organizar una noche de películas en casa. Con historias de brujas, criaturas fantásticas, casas misteriosas y mundos sobrenaturales, la animación y el cine de fantasía ofrecen distintas alternativas para quienes buscan sumarse al clima de la fecha sin recurrir necesariamente al terror más intenso.

Entre los clásicos de los años 90 y las producciones animadas que conquistaron a nuevas generaciones, hay opciones para distintos gustos y edades. Estas seis películas pueden convertirse en el plan ideal para compartir en familia, preparar algo rico y disfrutar de una noche de cine con temática de Halloween.

"El cadáver de la novia": una historia de amor entre dos mundos

Estrenada en 2005 y dirigida por Tim Burton y Mike Johnson , "El cadáver de la novia" es una de las películas animadas más reconocidas del cineasta estadounidense. La historia sigue a Víctor , un joven que, mientras practica sus votos matrimoniales en un bosque, coloca accidentalmente un anillo en el dedo de una novia fallecida. A partir de ese momento, queda unida a Emily, quien lo lleva al mundo de los muertos.

El cadáver de la novia

Con una estética gótica, personajes extravagantes y una combinación de humor y melancolía, la película construye un universo en el que los muertos tienen tanto protagonismo como los vivos. Su historia de amor, acompañada por la música de Danny Elfman, la convirtió en una opción recurrente para quienes buscan una película con espíritu de Halloween.

"El extraño mundo de Jack": cuando Halloween se encuentra con la Navidad

"El extraño mundo de Jack" , estrenada en 1993 y dirigida por Henry Selick. La película presenta a Jack Skellington, el rey de Halloween, quien está cansado de repetir cada año la misma celebración y descubre por casualidad un lugar dedicado a la Navidad.

El extraño mundo de Jack

Fascinado por ese mundo desconocido, Jack decide organizar su propia versión de la festividad, aunque sus intentos de reemplazar las tradiciones navideñas por las de Halloween generan situaciones inesperadas.

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La película combina animación stop-motion , canciones y personajes inolvidables para construir una historia que pueda disfrutarse tanto en octubre como durante las fiestas de fin de año.

"Frankenweenie": una historia sobre el amor por las mascotas

Estrenada en 2012 , "Frankenweenie" recupera algunos de los elementos clásicos del cine de monstruos desde una perspectiva infantil. La historia sigue a Víctor Frankenstein , un niño apasionado por la ciencia que, después de perder a su perro Sparky , encuentra una manera de devolverlo a la vida mediante un experimento inspirado en la electricidad.

Frankenweenie

Aunque al principio intenta mantener su descubrimiento en secreto, las consecuencias de su experimento terminan involucrando a otros habitantes del pueblo.

En blanco y negro y con una estética inspirada en las películas de terror, la producción clásica combina humor, fantasía y una reflexión sobre el vínculo entre las personas y sus animales.

"Coraline": una puerta hacia un mundo inquietante

Basada en la novela de Neil Gaiman, "Coraline" llegó a los cines en 2009 bajo la dirección de Henry Selick. La protagonista es una niña que se muda con sus padres a una nueva casa y descubre una pequeña puerta que conduce a una versión alternativa de su hogar, donde todo parece ser mejor que en su vida cotidiana.

Coraline

Sin embargo, detrás de esa aparente perfección se esconde un secreto que transforma su curiosidad en una aventura peligrosa. Con una cuidada animación stop-motion, una atmósfera misteriosa y una historia que combina fantasía con elementos de terror psicológico, la película ofrece una alternativa para quienes buscan una experiencia más inquietante durante Halloween .

Por su tono oscuro y algunas escenas que pueden resultar perturbadoras, es recomendable que los adultos tengan en cuenta la edad y la sensibilidad de los chicos antes de elegirla.

"Abracadabra": tres brujas y una noche de Halloween

Estrenada en 1993, "Abracadabra" es una comedia fantástica que se convirtió en un clásico de Halloween. La trama comienza cuando Max Dennison, un adolescente que acaba de mudarse a Salem , enciende accidentalmente una vela que devuelve a la vida a las hermanas Sanderson, tres brujas que habían sido condenadas siglos atrás.

Abracadabra 1993

Con la ayuda de su hermana Dani y de su nueva amiga Allison, Max intenta detenerlas antes de que consigan llevar adelante sus aviones. Interpretada por Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy , la película combina hechizos, humor y situaciones disparatadas en una aventura ambientada en la noche más emblemática del calendario de brujas.

"Monster House: La casa de los sustos": un misterio en el vecindario

Estrenada en 2006 , "Monster House: La casa de los sustos" propone una aventura animada en la que una vivienda aparentemente común se transforma en el centro de un misterio. La historia sigue a DJ , un chico que sospecha que la casa de su vecino esconde algo extraño y decide investigar junto con sus amigos Chowder y Jenny.

"Monster House: La casa de los sustos" (2006)

A medida que avanzan en sus averiguaciones, los chicos descubren que la propiedad parece tener vida propia y que acercarse a ella puede resultar mucho más peligroso de lo que imaginaban.

Con una ambientación ideal para el 31 de octubre , es una alternativa para quienes quieren incorporar algo más de misterio a la maratón familiar sin abandonar el terreno de la animación.