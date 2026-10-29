YPF registró un EBITDA de US$2.503 millones y redujo su deuda al nivel más bajo en una década

YPF registró resultados récord en el tercer trimestre de 2026, con un EBITDA ajustado de US$ 2.503 millones, una ganancia neta cercana a los US$ 1.200 millones y una reducción de su nivel de endeudamiento. La petrolera menciona, en un comunicado donde informó los resultados del tercer trimestre, que su ratio de deuda neta sobre EBITDA cayó a 0,8 veces, el valor más bajo de los últimos diez años, en un período marcado por el crecimiento de la producción no convencional y el aumento de las inversiones.

YPF va a dividir sus acciones para atraer nuevos inversores

El EBITDA ajustado —el indicador que refleja el resultado operativo antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones— creció un 84% interanual. Según la compañía, la mejora respondió al aumento de la producción de petróleo shale, la reducción de los costos de extracción, los niveles récord de procesamiento en sus refinerías y una dinámica favorable de los precios.

El resultado operativo fue el segundo más alto de la historia de YPF, solo por detrás del registrado en el trimestre anterior. En tanto, la utilidad neta se ubicó cerca de los US$1.200 millones, el tercer mejor resultado de la compañía.

En paralelo, las inversiones alcanzaron los US$1.287 millones, un 26% por encima del mismo período de 2025. El 70% de ese monto se destinó a la actividad no convencional, que concentra la estrategia de crecimiento de la empresa.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF | Crédito: CEDOC PERFIL

Vaca Muerta: la producción de petróleo shale creció 32%

La producción de petróleo shale promedió los 224.000 barriles diarios durante el tercer trimestre, con un incremento del 32% frente al mismo período del año anterior. YPF señaló que actualmente produce 245.000 barriles por día y que espera alcanzar la meta de 250.000 barriles diarios antes de que termine 2026.

En ese marco, la compañía anticipó que presentará en las próximas semanas la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para cinco proyectos ubicados en el norte de Vaca Muerta: Bajo del Toro, Bajo del Toro Norte, Narambuena, La Escalonada y Rincón de la Ceniza.

Las iniciativas son operadas por YPF, que cuenta con una participación cercana al 40%, y contemplan una inversión estimada de US$ 44.000 millones durante los próximos 26 años. El plan prevé la perforación de unos 2.200 pozos y una producción máxima estimada de 270.000 barriles diarios de petróleo shale.

El desarrollo de estos proyectos se enmarca en la estrategia de expansión de la producción no convencional, con el objetivo de incrementar la capacidad exportadora de la Argentina y consolidar el crecimiento de la actividad en la formación neuquina.

Récord de procesamiento en las refinerías y más exportaciones

En el segmento de refinación y comercialización, conocido como downstream, YPF procesó un promedio de 344.000 barriles diarios durante el trimestre, un 5% más que en el mismo período de 2025.

La compañía destacó que volvió a abastecer la demanda local sin necesidad de importar combustibles, al tiempo que incrementó sus exportaciones y alcanzó un récord de producción de naftas premium.

Además, la refinería de La Plata fue elegida "Refinería del Año" por segundo año consecutivo, un reconocimiento de la industria petrolera de América Latina. YPF también recibió el premio "Tecnología Digital del Año" por Ekons Matrix AI, una herramienta que permite predecir las especificaciones de mezcla de combustibles para mejorar la eficiencia operativa y la calidad de los productos.

YPF redujo su deuda y obtuvo US$ 900 millones de flujo de caja libre

Otro de los puntos centrales del balance fue el desempeño financiero. El flujo de caja libre cerró el trimestre en terreno positivo, con US$ 900 millones, el segundo registro más alto de la historia de la compañía.

Ese resultado contribuyó a que el ratio de endeudamiento neto se ubicara en 0,8 veces, su nivel más bajo de la última década. La generación de caja y la reducción de los costos de extracción aparecen así entre los factores que acompañaron el crecimiento de la producción y las inversiones.

En septiembre, la empresa también volvió al mercado internacional de capitales con una emisión de obligaciones negociables a nueve años por US$ 1.200 millones. De acuerdo con YPF, se trató de la mayor colocación de deuda argentina de los últimos años.

El bono se emitió con un cupón del 7,55% y un rendimiento del 7,85%, con un diferencial de 300 puntos básicos frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. La compañía destacó que fue el menor diferencial registrado en su historia.

Oficinas de YPF

La compra de YPF Luz y el avance del proyecto VMOS

Después del cierre del trimestre, YPF anunció la compra del 25% restante de YPF Luz por US$ 430 millones, con lo que pasará a controlar el 100% de la compañía de generación eléctrica. La operación comenzará a reflejarse de manera integral en los estados financieros de YPF a partir del cuarto trimestre.

Según la petrolera, la adquisición le permitirá capturar el valor de una empresa líder en generación de electricidad y ampliar las oportunidades de crecimiento de largo plazo, tanto en generación térmica eficiente como en energías renovables.

Por otra parte, el proyecto de infraestructura Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) continuaba avanzando según el cronograma previsto: al cierre de septiembre, la obra tenía una ejecución superior al 85%. La inauguración está proyectada para fines de 2026, mientras que el inicio de las operaciones de exportación de petróleo se estima para el primer trimestre de 2027.

El desarrollo de esta infraestructura es relevante para ampliar la capacidad de transporte de crudo desde Vaca Muerta hacia los puntos de exportación y acompañar el crecimiento previsto de la producción.

FN