Venta de acciones de Meta atrae demanda cinco veces mayor a la oferta

La ampliada venta de acciones por US$ 25.000 millones de Meta Platforms Inc. atrajo una demanda equivalente a unas cinco veces los títulos disponibles, según personas familiarizadas con la operación, mientras la compañía busca recaudar US$ 98.000 millones para financiar su gasto en inteligencia artificial.

Más de la mitad de las acciones de la oferta de títulos ordinarios se asignaron a inversionistas de largo plazo y accionistas existentes, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada. Los inversionistas que tomaron las 15 mayores participaciones en la oferta concentraron alrededor del 70% de las acciones, agregaron.

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La oferta se fijó en US$625 por acción, un descuento del 2,7% respecto del cierre del viernes, antes de que se anunciara la operación. Las acciones de Meta llegaron a caer un 1,4%, a US$621,47, el martes en Nueva York.

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La venta de acciones de Meta representa uno de los componentes del plan, que también incluye una oferta de US$12.500 millones en acciones preferentes convertibles obligatoriamente y un previsto programa de venta de acciones a precio de mercado. Por US$98.000 millones, sería uno de los mayores planes de financiamiento mediante acciones de la historia.

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La compañía se comprometió a destinar los nuevos fondos a infraestructura de inteligencia artificial y superinteligencia personal. Ha presentado un agente personal de IA conocido como Muse y un modelo de IA llamado Muse Wonder, que, según sus directivos, está a la par de ChatGPT de OpenAI y Claude de Anthropic PBC en tareas como programación.

La oferta de acciones preferentes convertibles obligatoriamente también registró una demanda varias veces superior a los títulos disponibles, dijeron las personas. Un portavoz de Meta no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.