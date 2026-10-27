EconomíaSalarios

Sueldos en las Fuerzas Armadas, Seguridad y el IOSFA: el cuadro de asignaciones para el mes de octubre

El esquema paritario 2026-2027 fijó los haberes del Personal Civil de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y del IOSFA para octubre, sujeto al decreto homologatorio.

27-10-2026 | 07:25

El esquema acordado dentro de la Paritaria Nacional 2026-2027 definió las remuneraciones mensuales del Personal Docente Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Leyes Nros. 17.409) y del personal perteneciente al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA – ex IOSE), bajo el marco normativo del Decreto N° 2539/15.

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Los importes estipulados corresponden al tramo del cuadro salarial aplicable desde el 1° de octubre de 2026. De acuerdo con lo especificado en la documentación técnica sectorial, la efectivización de estos montos se encuentra sujeta a la publicación formal del decreto homologatorio en el Boletín Oficial.

El cálculo de las asignaciones para el período no incluye la suma fija remunerativa y no bonificable de $80.000 proyectada por única vez para diciembre de 2026. A su vez, se determinó el valor de la Unidad Retributiva (U.R.) en $396,38 para la liquidación de los adicionales y complementos correspondientes a las diferentes categorías y escalafones.

El ingreso de cada trabajador se compone de la Asignación Básica del nivel escalafonario asignado, sumada a los montos específicos fijados por grado, tramos de desarrollo profesional, capacitación o función desempeñada dentro de las dependencias oficiales.

Las Fuerzas Armadas avanzan con la incorporación de nuevo equipamiento militar
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Asignación básica y escalas por grado para el mes de octubre

La grilla de haberes para los trabajadores civiles del sector clasifica las asignaciones según la categoría funcional (Niveles I a VIII) y el grado alcanzado dentro de la estructura administrativa.

Nivel I

- Asignación Básica: $1.248.993,38

- Grado 1: $1.374.249,46

- Grado 2: $1.468.191,52

- Grado 3: $1.587.898,28

- Grado 4: $1.716.721,78

- Grado 5: $1.857.040,30

- Grado 6: $1.918.082,82

- Grado 7: $1.964.855,66

- Grado 8: $2.014.799,54

- Grado 9: $2.068.310,84

- Grado 10: $2.125.785,94

- Grado 11: $2.183.261,04

- Grado 12: $2.240.736,14

- Grado 13: $2.298.211,24

- Grado 14: $2.355.686,34

- Grado 15: $2.413.161,44

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Nivel II

- Asignación Básica: $1.050.010,62

- Grado 1: $1.155.051,32

- Grado 2: $1.233.930,94

- Grado 3: $1.335.007,84

- Grado 4: $1.442.823,20

- Grado 5: $1.560.944,44

- Grado 6: $1.612.077,46

- Grado 7: $1.651.319,08

- Grado 8: $1.693.335,36

- Grado 9: $1.738.919,06

- Grado 10: $1.786.881,04

- Grado 11: $1.834.843,02

- Grado 12: $1.882.805,00

- Grado 13: $1.930.766,98

- Grado 14: $1.978.728,96

- Grado 15: $2.026.690,94

Fuerzas Armadas Argentinas 20250626
Fuerzas Armadas Argentinas 20250626

Nivel III

- Asignación Básica: $881.945,50-

- Grado 1: $970.338,24

- Grado 2: $1.036.533,70

- Grado 3: $1.121.755,40

- Grado 4: $1.212.130,04

- Grado 5: $1.311.621,42

- Grado 6: $1.354.034,08

- Grado 7: $1.387.726,38

- Grado 8: $1.423.004,20

- Grado 9: $1.460.660,30

- Grado 10: $1.501.091,06

- Grado 11: $1.541.521,82

- Grado 12: $1.581.952,58

- Grado 13: $1.622.383,34

- Grado 14: $1.662.814,10

- Grado 15: $1.703.244,86

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Nivel IV

- Asignación Básica: $741.626,98

- Grado 1: $816.146,42

- Grado 2: $871.243,24

- Grado 3: $942.988,02

- Grado 4: $1.019.092,98

- Grado 5: $1.102.729,16

- Grado 6: $1.138.799,74

- Grado 7: $1.166.149,96

- Grado 8: $1.195.878,46

- Grado 9: $1.227.985,24

- Grado 10: $1.262.073,92

- Grado 11: $1.296.162,60

- Grado 12: $1.330.251,28

- Grado 13: $1.364.339,96

- Grado 14: $1.398.428,54

- Grado 15: $1.432.517,32

Fuerzas Armadas
Fuerzas Armadas

Nivel V

- Asignación Básica: $644.513,88

- Grado 1: $709.123,82

- Grado 2: $757.482,18

- Grado 3: $819.713,84

- Grado 4: $885.909,30

- Grado 5: $958.446,84

- Grado 6: $989.760,86

- Grado 7: $1.013.543,66

- Grado 8: $1.039.704,74

- Grado 9: $1.067.451,34

- Grado 10: $1.097.179,84

- Grado 11: $1.126.908,34

- Grado 12: $1.156.636,84

- Grado 13: $1.186.365,34

- Grado 14: $1.216.093,84

- Grado 15: $1.245.822,34

Nivel VI

- Asignación Básica: $550.571,82

- Grado 1: $605.668,64

- Grado 2: $647.288,54

- Grado 3: $700.007,08

- Grado 4: $756.689,42

- Grado 5: $818.921,08

- Grado 6: $845.478,54

- Grado 7: $866.090,30

- Grado 8: $888.683,96

- Grado 9: $912.070,38

- Grado 10: $937.042,32

- Grado 11: $962.014,26

- Grado 12: $986.986,20

- Grado 13: $1.011.958,14

- Grado 14: $1.036.930,08

- Grado 15: $1.061.902,02

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Nivel VII

- Asignación Básica: $478.034,28

- Grado 1: $526.392,64

- Grado 2: $562.066,84

- Grado 3: $608.443,30

- Grado 4: $657.594,42

- Grado 5: $711.105,72

- Grado 6: $734.492,14

- Grado 7: $752.329,24

- Grado 8: $771.751,86

- Grado 9: $792.363,62

- Grado 10: $814.164,52

- Grado 11: $835.965,42

- Grado 12: $857.766,32

- Grado 13: $879.567,22

- Grado 14: $901.368,12

- Grado 15: $923.169,02

Nivel VIII

- Asignación Básica: $416.595,38

- Grado 1: $458.611,66

- Grado 2: $489.529,30

- Grado 3: $529.960,06

- Grado 4: $572.769,10

- Grado 5: $619.541,94

- Grado 6: $639.757,32

- Grado 7: $655.216,14

- Grado 8: $672.260,48

- Grado 9: $690.097,58

- Grado 10: $709.520,20

- Grado 11: $728.942,82

- Grado 12: $748.365,44

- Grado 13: $767.788,06

- Grado 14: $787.210,68

- Grado 15: $806.633,30

Fuerzas Armadas de Argentina y Estados Unidos 11062026
Fuerzas Armadas de Argentina y Estados Unidos 11062026

Suplementos por Tramos, Capacitación y Funciones Especiales

Junto con la asignación básica y el grado, el régimen salarial contempla adicionales por el tramo del desarrollo profesional, el nivel educativo alcanzado y las responsabilidades de jefatura.

Adicionales por Tramos

- Nivel I: Intermedio $187.349,01 | Avanzado $374.698,01

- Nivel II: Intermedio $157.501,59 | Avanzado $315.003,19

- Nivel III: Intermedio $132.291,83 | Avanzado $264.583,65

- Nivel IV: Intermedio $111.244,05 | Avanzado $222.488,09

- Nivel V: Intermedio $96.677,08 | Avanzado $193.354,16

- Nivel VI: Intermedio $82.585,77 | Avanzado $165.171,55

- Nivel VII: Intermedio $71.705,14 | Avanzado $143.410,28

- Nivel VIII: Intermedio $62.489,31 | Avanzado $124.978,61

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Adicionales por Capacitación y Formación

- Nivel I: Universitaria $437.147,68

- Nivel II: Universitaria $367.503,72

- Nivel III: Terciaria $132.291,83 | Universitaria $308.680,93

- Nivel IV: Terciaria $111.244,05

- Nivel V: Terciaria $96.677,08

Compensación Funcional

- Nivel I: $93.674,50

- Nivel II: $78.750,80

- Nivel III: $66.145,91

- Nivel IV: $55.622,02

- Nivel V: $48.338,54

- Nivel VI: $41.292,89

- Nivel VII: $35.852,57

- Nivel VIII: $31.244,65

las Fuerzas Armadas
las Fuerzas Armadas

Complemento Transitorio por Funcionalidad

- Nivel I: $374.698,01

- Nivel II: $315.003,19

- Nivel III: $264.583,65

- Nivel IV: $222.488,09

- Nivel V: $193.354,16

- Nivel VI: $165.171,55

- Nivel VII: $143.410,28

- Nivel VIII: $124.978,61

Adicional por Función de Jefatura

- Nivel I: $292.132,06

- Nivel II: $263.592,70

- Nivel III: $244.566,46

- Nivel IV: $218.405,38

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