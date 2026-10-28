Signar Energy, la nueva operadora de Shell: controlará 892 estaciones de servicio y la refinería de Dock Sud

El negocio de los combustibles en Argentina inicia una nueva etapa. Mercuria Energy Group, uno de los mayores operadores independientes de energía y materias primas del mundo, anunció que Signar Energy S.A.U. será la nueva compañía encargada de administrar las operaciones de Shell en el país, hasta ahora gestionadas por Raízen.

El cambio representa un movimiento de peso dentro del mercado energético argentino. La nueva empresa tendrá bajo su control 892 estaciones de servicio Shell, la refinería de Dock Sud, la planta de lubricantes de Barracas y una extensa infraestructura logística, además de los negocios vinculados con combustibles para aviación y transporte marítimo.

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La operación implica un cambio de control empresario, pero no la desaparición de la marca Shell del mercado local. Las estaciones de servicio continuarán operando bajo esa denominación, a partir de un acuerdo de licencia que permitirá a Signar Energy utilizar la marca y comercializar sus productos.

La nueva estructura también abre la puerta a la participación de otros grupos empresarios. Según informó Mercuria, está prevista la incorporación de Edenor y Southern Cone Investments, sociedad controlada por Integra Capital, como accionistas minoritarios de la sociedad holding que controla la inversión.

Qué activos de Shell pasan a manos de Signar Energy

Signar Energy fue constituida en septiembre de 2026 y tendrá a su cargo uno de los complejos de refinación, comercialización y distribución de combustibles más importantes del país.

El principal activo industrial es la refinería de Buenos Aires, ubicada en Dock Sud, provincia de Buenos Aires, con 96 años de historia. También incluye la planta de lubricantes de Barracas, en la Ciudad de Buenos Aires, y la red de 892 estaciones de servicio distribuidas en el territorio nacional.

A esa infraestructura se suman las instalaciones para abastecimiento de combustibles de aviación en Ezeiza y Aeroparque y las terminales logísticas de Arroyo Seco y Santa Fe.

La compañía también administrará los negocios de combustibles marítimos, asfaltos, químicos y productos especiales, junto con las actividades de suministro y distribución.

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De esta manera, Mercuria ingresa con una estructura integrada que abarca desde la refinación y la logística hasta la venta minorista de combustibles, un segmento estratégico por su vinculación directa con el transporte, la producción y el consumo.

Quién es Mercuria

Fundado en Ginebra, Suiza, en 2004, Mercuria Energy Group opera en más de 50 países y registra ingresos anuales superiores a los US$140.000 millones, según la información difundida por la empresa.

Su actividad comprende la comercialización de petróleo crudo, combustibles refinados, gas natural, gas natural licuado (GNL), electricidad y metales. También participa en infraestructura energética, almacenamiento, energías renovables y proyectos vinculados con la transición energética.

En América Latina mantiene operaciones desde México y Panamá hasta Argentina, con una estrategia que combina comercialización internacional de materias primas, inversiones en infraestructura y participación en distintos eslabones de la cadena energética.

La incorporación de los activos locales de Shell amplía su presencia en el negocio de refinación y comercialización de combustibles, en un mercado que la compañía considera con potencial de crecimiento a largo plazo.

"Esta adquisición en Argentina refleja el compromiso de largo plazo de Mercuria con la inversión estratégica en los mercados energéticos globales y refuerza la presencia consolidada de la compañía en América Latina", afirmó Brian Falik, director global de Inversiones de Mercuria Energy Group.

El ejecutivo sostuvo que Argentina representa un mercado energético importante, con fundamentos de largo plazo y oportunidades de expansión operativa.

Mercuria, agregó, buscará aprovechar su experiencia internacional y regional para respaldar el desarrollo del negocio en el país.

Qué pasará con las estaciones de servicio Shell en Argentina

Uno de los principales aspectos del anuncio es la continuidad de la marca Shell, presente en el país desde hace más de un siglo.

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La nueva compañía operará como licenciataria de la marca, por lo que el cambio de operador no supone una modificación de la identidad comercial de las estaciones de servicio ni de los productos que se comercializan bajo el nombre Shell.

Andrés Cavallari, CEO de Signar Energy, destacó que la nueva etapa busca preservar la trayectoria de la compañía y, al mismo tiempo, impulsar su crecimiento.

"Esta nueva etapa consolida el prestigio que hemos construido a lo largo de 112 años de trayectoria de la marca Shell, líder en combustibles y lubricantes en Argentina", afirmó.

El directivo agregó que, con el respaldo del equipo actual, la compañía reafirma su compromiso con la continuidad de la marca y sus productos y avanzará con una estrategia orientada al crecimiento sostenido.

Edenor e Integra Capital, en la nueva estructura accionaria

La estructura societaria anunciada contempla a Mercuria como accionista controlante de Signar Energy, aunque no sería el único inversor involucrado.

La empresa informó que prevé la incorporación de Edenor y de Southern Cone Investments, controlada por Integra Capital, como socios minoritarios del holding de la inversión.

El anuncio no precisó los porcentajes accionarios que corresponderían a cada compañía ni los términos económicos de esas incorporaciones.

La participación proyectada de estos inversores suma una dimensión local a la operación y abre una nueva etapa para uno de los principales negocios de refinación y distribución de combustibles del país.

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