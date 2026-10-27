Pensiones No Contributivas de ANSES: las fechas oficiales de acreditación según el DNI para noviembre

La Dirección General de Finanzas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aprobó el cronograma oficial correspondiente a la emisión de haberes del mes de noviembre de 2026. El reporte institucional establece el ordenamiento administrativo para que los beneficiarios del esquema estatal puedan percibir sus montos.

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El esquema formal para las Pensiones No Contributivas (PNC) distribuye las acreditaciones en cinco grupos de pago diferenciados por la finalización de la documentación. Las fechas fijadas determinan el inicio de la habilitación de los fondos en las entidades bancarias.

Cronograma detallado de cobro según la terminación de DNI

- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 11 de noviembre de 2026.

- Documentos terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: a partir del día 12 de noviembre de 2026.

- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 13 de noviembre de 2026.

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La normativa suscripta fija además que todas las Órdenes de Pago Previsional y Comprobantes de Pago vinculados a esta liquidación mantienen como plazo de validez límite el día 10 de diciembre de 2026.

GZ