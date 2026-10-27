Economía

Pensiones No Contributivas de ANSES: las fechas oficiales de acreditación según el DNI para noviembre

ANSES detalló el cronograma de acreditaciones de noviembre de 2026 para los titulares de Pensiones No Contributivas, ordenado por la terminación de DNI.

Pensiones No Contributivas de ANSES: las fechas oficiales de acreditación según el DNI para noviembre
Cuándo cobran los beneficiarios de PNC en noviembre.
27-10-2026 | 11:21

La Dirección General de Finanzas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aprobó el cronograma oficial correspondiente a la emisión de haberes del mes de noviembre de 2026. El reporte institucional establece el ordenamiento administrativo para que los beneficiarios del esquema estatal puedan percibir sus montos.

Jubilaciones, pensiones y AUH de ANSES: cuánto aumentarán tras el dato de inflación de septiembre

El esquema formal para las Pensiones No Contributivas (PNC) distribuye las acreditaciones en cinco grupos de pago diferenciados por la finalización de la documentación. Las fechas fijadas determinan el inicio de la habilitación de los fondos en las entidades bancarias.

Cronograma detallado de cobro según la terminación de DNI

- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 11 de noviembre de 2026.

- Documentos terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: a partir del día 12 de noviembre de 2026.

- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 13 de noviembre de 2026.

ANSES adelantó cuándo cobran los jubilados y las PNC en noviembre

La normativa suscripta fija además que todas las Órdenes de Pago Previsional y Comprobantes de Pago vinculados a esta liquidación mantienen como plazo de validez límite el día 10 de diciembre de 2026.

GZ

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