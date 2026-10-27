Pese al aumento de visitantes extranjeros, la Argentina tuvo un déficit turístico de más de 180 mil turistas en septiembre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), informó este lunes según su reporte de estadísticas de turismo internacional, que durante septiembre de 2026 llegaron al país 432.200 turistas internacionales, un 15,3% más que en el mismo mes de 2025.

Sin embargo, 613.100 argentinos viajaron al exterior, un 13,2% menos que en el mismo período del año anterior. Al incluir a los excursionistas, el saldo negativo ascendió a 314.100 visitantes. La Argentina registró un saldo turístico negativo de 180.800 turistas en septiembre de 2026, pese al incremento de las llegadas desde el exterior y a la disminución de los viajes de residentes argentinos fuera del país. La diferencia entre ambos movimientos dejó un saldo desfavorable para el turismo argentino: salieron más turistas residentes de los que ingresaron desde otros países.

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La diferencia se amplió al considerar el movimiento total de visitantes internacionales, una categoría que incluye tanto a los turistas que pasan al menos una noche en el destino como a los excursionistas, que regresan sin pernoctar. De acuerdo con el INDEC, en septiembre ingresaron 733.600 visitantes no residentes, un 14,2% más que en el mismo mes de 2025. Por su parte, las salidas al exterior alcanzaron los 1.047.700 visitantes residentes, lo que significó una caída interanual del 13%.

Brasil encabezó la lista de procedencia de los turistas internacionales que visitaron la Argentina, con 113.800 personas durante septiembre. En segundo lugar se ubicó Uruguay, con 78.100 turistas, mientras que el grupo denominado “Resto de América” aportó 59.800 visitantes. Estos datos muestran el peso de los países de la región en el turismo receptivo argentino, con Brasil y Uruguay como los principales mercados de origen durante el período analizado.

Brasil y Europa, entre los destinos más elegidos por los argentinos

En cuanto a los viajes de residentes argentinos al exterior, Brasil fue el destino más elegido, con 124.000 turistas. Europa ocupó el segundo lugar, con 94.000 viajeros, seguida por el conjunto de países agrupados como “Resto de América”, que registró 88.800 turistas argentinos.

Balanza turística

Así, Brasil se destacó tanto entre los países que enviaron turistas a la Argentina como entre los destinos internacionales preferidos por los residentes que viajaron al extranjero.

El avión fue el principal medio de transporte

El informe del INDEC también detalló las vías de acceso utilizadas por los viajeros internacionales. Entre los turistas no residentes que llegaron a la Argentina, el 52,9% ingresó por vía aérea, el 34,8% lo hizo por vía terrestre y el 12,4% utilizó el transporte fluvial o marítimo.

En el caso de los argentinos que viajaron al exterior, la participación del avión fue aún mayor: el 59,4% salió del país por vía aérea. En tanto, el 32,9% viajó por tierra y el 7,7% lo hizo por vía fluvial o marítima.

Los datos de septiembre muestran, en síntesis, que el turismo receptivo creció y que las salidas de residentes disminuyeron en comparación con 2025. Sin embargo, esa evolución no alcanzó para revertir el resultado, la cantidad de turistas argentinos que viajaron al exterior superó a la de turistas extranjeros que visitaron el país.