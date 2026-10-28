Pakistán cierra su espacio aéreo a aerolíneas de Taiwán en apoyo a Pekín

Pakistán cerró su espacio aéreo a las aerolíneas de Taiwán en apoyo a la política de “una sola China” de Pekín, en la primera medida de este tipo adoptada por un país.

“La división de aviación sigue la política de una sola China: solo se permite China continental”, dijo el miércoles a Bloomberg News el ministro de Defensa, Khawaja Asif. “Solo hemos autorizado a las aerolíneas chinas a sobrevolar Pakistán”.

Las aerolíneas taiwanesas comenzaron a desviar sus vuelos durante el fin de semana. China Airlines Ltd. y Eva Airways Corp. no sobrevuelan Pakistán desde la mañana del 25 de octubre, y al menos una docena de sus vuelos entre Asia y Europa han transitado por Rusia desde el domingo, según datos de seguimiento de Flightradar24.

China Airlines y Eva Air declinaron hacer comentarios. La Administración de Aviación Civil de Taiwán no comentó sobre los desvíos, pero dijo que nunca ha prohibido a las aerolíneas volar sobre Rusia.

Eva Air

Las restricciones de Pakistán son más severas que las que mantiene China continental, que permite a las aerolíneas taiwanesas sobrevolar su territorio. Taiwán es un asunto sensible para Pekín, que considera la isla autogobernada como parte de su territorio y protesta cuando sus socios mantienen contactos con Taipéi. Pakistán rompió relaciones oficiales con Taiwán en 1951 en favor de vínculos más estrechos con China.

Aunque no está claro qué motivó la decisión de Pakistán, las restricciones del espacio aéreo pueden surgir en momentos de mayores tensiones geopolíticas. El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, se vio obligado a retrasar una inusual visita de Estado a Esuatini después de que tres países africanos cercanos a Pekín cerraran su espacio aéreo a su avión.

La relación entre China y Pakistán se ha fortalecido bajo la Iniciativa de la Franja y la Ruta del presidente Xi Jinping, que ha destinado miles de millones de dólares en financiamiento al país del sur de Asia.

Ambos países también mantienen estrechos vínculos militares. China es el mayor proveedor de armas de Pakistán y su cooperación atrajo atención mundial cuando Pakistán utilizó aviones de combate J-10C de fabricación china en el conflicto entre India y Pakistán de 2025.

Las aerolíneas taiwanesas nunca estuvieron formalmente prohibidas en Rusia, aunque habían evitado ese espacio aéreo desde febrero de 2022, al igual que la mayoría de las compañías aéreas asiáticas, europeas y norteamericanas. Eso ha añadido horas a los vuelos entre Asia y Europa y elevado el costo del combustible por las mayores distancias.

Además de sobrevolar Rusia, China Airlines y Eva Air están desviando aviones por otras zonas del sur de Asia y Medio Oriente, lo que añade tiempo a los vuelos.