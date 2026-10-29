Microsoft busca recaudar al menos US$ 25.000 millones con su primera emisión de bonos desde 2017

Microsoft Corp. busca recaudar al menos US$ 25.000 millones en su primera emisión de bonos con grado de inversión en Estados Unidos en más de nueve años, sumándose a sus rivales en una ola de endeudamiento para financiar el auge de la inversión en inteligencia artificial.

Aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre el tamaño de la oferta, que podría variar en función de la demanda, según fuentes familiarizadas con el asunto.

La mayor compañía de software del mundo estructuró la oferta en hasta 10 tramos, con vencimientos que van desde dos hasta 40 años, indicaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar públicamente.

La referencia inicial de precio para el tramo de mayor vencimiento, un bono con vencimiento en 2066, apunta a una prima de hasta 1,35 puntos porcentuales sobre los bonos del Tesoro de EE.UU., agregó una de las personas.

Wells Fargo & Co., JPMorgan Chase & Co. y UBS Group AG gestionan la oferta de bonos. Los fondos obtenidos se destinarán a fines corporativos generales, incluidos gastos de capital, según las fuentes.

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La operación pone fin a un largo período en el que Microsoft no colocó deuda



La operación pone fin a un largo período en el que Microsoft no colocó deuda. La compañía —una de solo dos empresas estadounidenses que cotizan en bolsa con la máxima calificación AAA de Moody’s Ratings y S&P Global Ratings, junto con Johnson & Johnson— vendió deuda de alta calidad por última vez en 2017, cuando recaudó US$17.000 millones, según datos recopilados por Bloomberg.

La oferta —la primera de un gigante tecnológico de servicios en la nube desde que Alphabet Inc. colocó US$25.000 millones en deuda el 6 de agosto— será una prueba crucial del apetito de los inversionistas por financiar inversiones en IA, mientras aumentan las dudas sobre la sostenibilidad de la ola de gasto del sector.

Microsoft y los bancos declinaron hacer comentarios o no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.