Luis Caputo viajó a Catamarca por primera vez y se apunó: debieron acortar el viaje

El ministro de Economía, Luis Caputo, sufrió una descompensación este miércoles tras visitar Catamarca por primera vez. El funcionario viajó junto al presidente Javier Milei a una planta de producción de carbonato de litio y presentó un cuadro de mal de altura, conocido como apunamiento, y debió recibir asistencia médica e hidratación por parte del equipo que acompañaba a la comitiva presidencial.

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Desde el Gobierno informaron que el titular del Palacio de Hacienda se recuperó rápidamente. “Actualmente, se encuentra en perfectas condiciones de salud y retomando sus actividades con normalidad”, señalaron fuentes oficiales.

Sin embargo, el episodio de salud del funcionario residente del exclusivo Club Newman de Benavídez afectó la agenda de la comitiva oficial. Estaba previsto que la gira continuara por la provincia de Salta, pero el viaje debió interrumpirse para que la delegación regresara a Buenos Aires.

Luis Caputo, Ministro de Economía

La presencia física del ministro en las provincias es sumamente excepcional. En la gestión Milei ha acompañado al presidente a contados eventos masivos (como la cumbre empresarial del Foro Llao Llao en Bariloche, Río Negro, o el acto del 25 de Mayo en Córdoba) y a exposiciones agropecuarias puntuales en Santa Fe o Buenos Aires. Al igual que Milei, su destino más recurrente es Estados Unidos.

El malestar de salud se produjo durante una recorrida por las instalaciones de Rio Tinto en la puna catamarqueña, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar. La altura, para quienes no están acostumbrados a transitar por esas zonas, puede provocar síntomas como dolor de cabeza, mareos, náuseas y debilidad física, entre otras manifestaciones.

La visita de Milei a la planta de litio de Rio Tinto

El ministro de Economía viajó a Catamarca junto a Milei y otros funcionarios del Gobierno para participar de una actividad vinculada al desarrollo de la industria del litio. En la comitiva también estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el secretario de Energía y Minería, Daniel González.

La agenda incluyó una visita a una planta de producción de carbonato de litio de Rio Tinto, uno de los proyectos vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa forma parte de las inversiones que el Gobierno busca impulsar para ampliar la producción minera y fortalecer las exportaciones.

Raul Jalil, Karina y Javier Milei

Durante la actividad, Milei destacó el potencial de la Argentina en el mercado internacional del litio y afirmó que el país puede convertirse en un actor cada vez más relevante para el sector.

El proyecto Fénix, operado por Río Tinto en Catamarca, contempla una inversión anunciada de US$ 530 millones bajo el esquema del RIGI. La compañía también cuenta con el proyecto Rincón, en Salta, que accedió al régimen con una inversión de US$ 2.700 millones.





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