La Reserva Federal de EE.UU. decidió no modificar las tasas de interés, en línea con la expectativa del mercado

La Reserva Federal de Estados Unidos dejó sin cambios las tasas de interés, que se mantienen en el rango de 3,75%-4% tal como esperaba el mercado, aunque la votación expuso diferencias dentro del organismo. La decisión fue aprobada por el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), el organismo encargado de definir la política monetaria estadounidense. El rango de las tasas quedó sin cambios después del incremento de 25 puntos básicos en septiembre.

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Lisa Cook y Beth Hammack, dos de los 10 miembros de la Reserva Federal, reclamaron un aumento de 25 puntos básicos, mientras los futuros descuentan una alta probabilidad de una nueva suba en diciembre.

Ahora todos los ojos están puestos en la rueda de prensa del presidente de la Fed, Kevin Warsh y en las señales que pudiera dar sobre los meses venideros. Cabe resaltar que Wall Street está apuesta por otro aumento de tasas en diciembre.

Expectativas por una nueva suba ante el avance inflacionario

Uno de los principales problemas con los que debe lidiar la Fed, y motivo por el cual se habla de una nueva suba de tasas en diciembre, es que la inflación anualizada repuntó al 3,7% en septiembre (impulsada por los costos de energía derivados del conflicto con Irán). Para frenar esa suba de precios, la Fed podría elevar los costos del crédito en los próximos meses, decisión que podría perjudicar el crecimiento económico o debilitar el empleo.

En un comunicado, la Fed advirtió que la inflación continúa elevada y ratificó su objetivo de llevarla al 2% anual. El organismo sostuvo que necesita reunir más información antes de determinar cuál será la orientación adecuada de la política monetaria para garantizar una convergencia oportuna hacia esa meta.

Ahora, además, se agrega otro factor que podría incidir en la elección de la Fed: las elecciones legislativas que definirán qué partido (Republicano o Demócrata) controlará la Cámara de Representantes y el Senado. La votación de la Fed se produce a menos de una semana de las elecciones de medio término en Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre.

Cabe recordar que el presidente Donald Trump durante todo su gestión al frente de la Casa Blanca exigió públicamente bajas de tasas inmediatas y rápidas. Si el Congreso queda bajo un control dividido o cambia de liderazgo tras las elecciones, los demócratas ganarán mayores facultades de supervisión institucional, lo que podría intensificar el debate legislativo sobre las futuras políticas arancelarias y el rumbo de la propia Fed.

Desde Dhalmore Capital destacaron que "el Treasury a dos años rinde 4,75%, muy por encima del 3,875% de la tasa efectiva de referencia, una diferencia que refleja expectativas de nuevas subas durante el próximo año". Y agregan: "Los futuros descuentan un incremento de 25 puntos básicos en diciembre y alrededor de 50 puntos adicionales durante los próximos seis meses".

La reacción del mercado

En los mercados, la decisión tuvo una reacción inicial acotada, con el S&P 500 prácticamente estable y movimientos limitados en los bonos. El resultado estaba ampliamente previsto por los operadores, por lo que la atención se trasladó a las perspectivas para el cierre del año.

Los futuros de tasas ya asignaban una probabilidad cercana al 84% a un nuevo incremento en la reunión del 9 de diciembre, según las estimaciones difundidas antes del anuncio por Reuters.

La próxima reunión del FOMC se realizará el 8 y 9 de diciembre, y contará con nuevas proyecciones económicas. Hasta entonces, los datos de empleo y el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE), una de las principales referencias de inflación de la Fed, serán determinantes para evaluar si la fortaleza de la economía y la persistencia de los precios justifican un nuevo ajuste.

Julián Colombo, Director de Bitso para Sudamércia, menciona que "la decisión de la Fed de mantener las tasas sin cambios confirma un escenario de pausa, pero no de giro. Con la inflación todavía como principal preocupación, la Fed prefiere esperar y mantener todas las opciones abiertas".

Como impacta esta decisión en el mercado Argentino

Martin Lepiane, socio de MHR comenta que "el nivel de tasas de referencia de la FED tiene incidencia directa en el financiamiento público y privado disponible para la Argentina. No solo impacta en la disponibilidad de fondos, sino también en las tasas vigentes para endeudamientos con tasa variable, como SOFR. En el plano doméstico, el nivel de tasas está algo más desacoplado, ya que inciden otras variables como, por ejemplo, los depósitos en dólares del sistema, la balanza comercial, la tasa en pesos y la inflación esperada."

"Para Argentina, el efecto se siente sobre todo a través del costo del capital. Con tasas altas en Estados Unidos, los inversores siguen siendo más exigentes para asumir riesgo emergente, y eso se refleja en el costo de financiamiento, los bonos y el riesgo país, en un momento en que el país busca consolidar su regreso a los mercados internacionales. Si la pausa se confirma como el inicio de un período más largo de tasas estables, el mercado podría ganar previsibilidad. Si, en cambio, la Fed deja abierta la puerta a nuevos aumentos, deberíamos esperar que la cautela global se mantenga en los próximos meses", agrega Colombo.





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