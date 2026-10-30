La morosidad habría comenzado a caer tras dos años de crecimiento

La morosidad con las entidades bancaria habría caído al 7,5% en septiembre de acuerdo con la consultora Enconview en base a datos de la Central de Deudores (CENDEU). En agosto, se había ubicado en 7,75%. “La mora bancaria bajó en septiembre por primera vez de forma clara”, señaló la consultora.

En familias, la irregularidad bajó de 12,8% a 12,2%, mientras que en empresas subió de 3,80% a 3,85%.

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El saldo en mora de las familias cayó 4,4% real en el mes. El crédito a los hogares creció apenas 0,6%, por lo cual estiman que la baja del ratio viene de que hay menos deuda impaga.

Según Econviews, “la razón principal es que entró mucha menos deuda nueva en mora, un 24% menos que en agosto. Casi toda esa deuda llega desde atrasos cortos (situación 2, más de 31 y hasta 90 días) y ese pase cayó 29%".

"También ayudó que más deudores se pusieran al día. Las curas subieron un tercio. Los pases a incobrables fueron algo menos que agosto. Las refinanciaciones todavía tienen poco efecto porque según norma tarda varios meses”, añaden.

Desde el Banco Central afirman que "lo que se está viendo es un sinceramiento del tema en términos de refinanciaciones, donde vemos que refinanciaciones voluntarias terminan reduciendo el número de morosos".

Irregularidad bancaria

Refinanciaciones

La consultora establece que hay $2,9 billones refinanciados en familias (3,9%) y, de ese total, unos $2,2 billones siguen contando como mora. “Si esos deudores sostienen los pagos, la mora de familias tiene más margen para bajar. El riesgo es que uno de cada cinco pesos que entró en mora en septiembre venía de una deuda ya refinanciada”, sostienen.

Por otra parte, la deuda de familias en situación 2 bajó por tercer mes seguido, de 4,05% del crédito en junio a 3,45% en septiembre, mientras que en empresas cayó por primera vez después de dos meses de suba, de 1,97% a 1,82%.

En ese segmento, "la mora sigue subiendo, aunque más despacio. El saldo irregular aumentó $0,11 billones en septiembre, contra $0,26 billones en agosto. La baja de la situación 2 sugiere que el techo puede estar cerca".

Para Econviews, “en los proveedores no bancarios la mora dejó de subir y sigue en torno a 31% (dato preliminar). En las fintech el ratio baja hace dos meses porque su crédito crece cerca de 4% real por mes, mientras la deuda impaga sigue aumentando. En las tarjetas no bancarias volvió a subir”.

LM