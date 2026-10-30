Los alimentos acumulan ocho semanas de aumentos pese a que la inflación mensual cayó al 2,7%

A pesar de la desaceleración de la inflación, los precios de los alimentos y bebidas continuaron aumentando y completaron ocho semanas consecutivas de subas. El último informe de Labour, Capital & Growth (LCG), registró un incremento del 0,2% en la cuarta semana de octubre de 2026, impulsado principalmente por panificados y bebidas, mientras que EcoGo estimó que la inflación general cerraría el mes en el 1,8%.

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Este relevamiento se lleva a cabo mediante web scraping los miércoles, relevando los precios de 8.000 alimentos y bebidas de cinco supermercados. Además, los ponderadores corresponden a la estructura del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.

Luego del pico de aumento del 3% en la primera semana de septiembre, el más alto en lo que va de 2026, la inflación semanal en alimentos y bebidas comenzó a mostrar incrementos más moderados. En este contexto, la inflación mensual promedio de las últimas cuatro semanas se desaceleró al 2,7%, una caída de 1,1 puntos porcentuales respecto de la medición anterior. A su vez, la variación acumulada entre puntas durante ese período se ubicó en el 1,6%.

Panificados y bebidas impulsaron la suba semanal

Entre los cinco rubros que registraron aumentos, se encuentran a la cabeza los “Productos de panificación, cereales y pastas”, con un incremento del 2,4%; seguidos por “Bebidas e infusiones para consumir en el hogar”, con 0,9%; “Condimentos y otros productos alimenticios”, con 0,7%; “Comidas listas para llevar”, con 0,6%; y “Frutas”, con 0,2%.

Por otra parte, los cinco rubros que registraron bajas fueron “Aceites”, con una caída del 5,3%; “Verduras”, con 1,1%; “Azúcar, miel, dulces y cacao”, con 0,8%; “Carnes”, con 0,6%; y, por último, “Productos lácteos y huevos”, con una reducción del 0,1%.

Según indicó LCG en su informe, los aumentos de panificados (2,4%) y bebidas (0,9%) explicaron la suba semanal, con incidencias de 0,35 y 0,12 puntos porcentuales, respectivamente. Estos incrementos fueron compensados parcialmente por las bajas de carnes y verduras, que restaron 0,17 y 0,09 puntos porcentuales al índice semanal.

Por otro lado, la consultora resaltó que las carnes explicaron una cuarta parte de la inflación mensual, con un aumento promedio del 2,3% en las últimas cuatro semanas y una incidencia de 0,73 puntos porcentuales. En ese período, también se destacaron las bebidas, con una incidencia de 0,48 puntos, y los productos de panificación, cereales y pastas, con 0,45 puntos.

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EcoGo proyecta una inflación del 1,8% para octubre

Por su parte, la consultora EcoGo informó que el Relevamiento de Precios Minoristas (RPM) registró un aumento del 0,14% durante la cuarta semana de octubre, apenas por encima del 0,12% de la semana anterior.

De esta manera, la inflación semanal se mantuvo en los niveles más bajos del mes, mientras que el incremento acumulado durante las cuatro semanas alcanzó el 1,48%, luego de registrar subas del 0,93% en la primera semana y del 0,28% en la segunda.

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En cuanto a las perspectivas para el cierre del mes, EcoGo mantuvo su proyección de inflación del 1,8% para octubre de 2026. Según las estimaciones de la consultora, de concretarse este escenario, la inflación interanual se ubicaría en el 32,4%, mientras que el incremento acumulado de los precios durante 2026 alcanzaría el 26,4%.

GZ