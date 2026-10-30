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Los alimentos acumulan ocho semanas de aumentos pese a que la inflación mensual cayó al 2,7%

Las consultoras privadas registraron incrementos más moderados en los precios durante las últimas semanas de octubre. Sin embargo, las carnes continuaron siendo uno de los principales factores de presión, al explicar una cuarta parte de la variación promedio de los últimos 28 días.

Los alimentos acumulan ocho semanas de aumentos pese a que la inflación mensual cayó al 2,7%
Los precios de los alimentos y bebidas continuaron aumentando y completaron ocho semanas consecutivas de subas
30-10-2026 | 09:19

A pesar de la desaceleración de la inflación, los precios de los alimentos y bebidas continuaron aumentando y completaron ocho semanas consecutivas de subas. El último informe de Labour, Capital & Growth (LCG), registró un incremento del 0,2% en la cuarta semana de octubre de 2026, impulsado principalmente por panificados y bebidas, mientras que EcoGo estimó que la inflación general cerraría el mes en el 1,8%.

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Este relevamiento se lleva a cabo mediante web scraping los miércoles, relevando los precios de 8.000 alimentos y bebidas de cinco supermercados. Además, los ponderadores corresponden a la estructura del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.

Luego del pico de aumento del 3% en la primera semana de septiembre, el más alto en lo que va de 2026, la inflación semanal en alimentos y bebidas comenzó a mostrar incrementos más moderados. En este contexto, la inflación mensual promedio de las últimas cuatro semanas se desaceleró al 2,7%, una caída de 1,1 puntos porcentuales respecto de la medición anterior. A su vez, la variación acumulada entre puntas durante ese período se ubicó en el 1,6%.

Panificados y bebidas impulsaron la suba semanal

Entre los cinco rubros que registraron aumentos, se encuentran a la cabeza los “Productos de panificación, cereales y pastas”, con un incremento del 2,4%; seguidos por “Bebidas e infusiones para consumir en el hogar”, con 0,9%; “Condimentos y otros productos alimenticios”, con 0,7%; “Comidas listas para llevar”, con 0,6%; y “Frutas”, con 0,2%.

Por otra parte, los cinco rubros que registraron bajas fueron “Aceites”, con una caída del 5,3%; “Verduras”, con 1,1%; “Azúcar, miel, dulces y cacao”, con 0,8%; “Carnes”, con 0,6%; y, por último, “Productos lácteos y huevos”, con una reducción del 0,1%.

Según indicó LCG en su informe, los aumentos de panificados (2,4%) y bebidas (0,9%) explicaron la suba semanal, con incidencias de 0,35 y 0,12 puntos porcentuales, respectivamente. Estos incrementos fueron compensados parcialmente por las bajas de carnes y verduras, que restaron 0,17 y 0,09 puntos porcentuales al índice semanal.

Por otro lado, la consultora resaltó que las carnes explicaron una cuarta parte de la inflación mensual, con un aumento promedio del 2,3% en las últimas cuatro semanas y una incidencia de 0,73 puntos porcentuales. En ese período, también se destacaron las bebidas, con una incidencia de 0,48 puntos, y los productos de panificación, cereales y pastas, con 0,45 puntos.

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EcoGo proyecta una inflación del 1,8% para octubre

Por su parte, la consultora EcoGo informó que el Relevamiento de Precios Minoristas (RPM) registró un aumento del 0,14% durante la cuarta semana de octubre, apenas por encima del 0,12% de la semana anterior.

De esta manera, la inflación semanal se mantuvo en los niveles más bajos del mes, mientras que el incremento acumulado durante las cuatro semanas alcanzó el 1,48%, luego de registrar subas del 0,93% en la primera semana y del 0,28% en la segunda.

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En cuanto a las perspectivas para el cierre del mes, EcoGo mantuvo su proyección de inflación del 1,8% para octubre de 2026. Según las estimaciones de la consultora, de concretarse este escenario, la inflación interanual se ubicaría en el 32,4%, mientras que el incremento acumulado de los precios durante 2026 alcanzaría el 26,4%.

GZ

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