La confianza en el Gobierno de Javier Milei creció 0,9% en octubre pero el promedio es el más bajo de la gestión

La confianza en el gobierno de Javier Milei creció 0,9% mensual en octubre, de acuerdo con el índice de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. En septiembre, el indicador se había derrumbado 5,9%.

"Desde el fin del año pasado el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) disminuyó 20,7%, y en términos interanuales cayó 7,0%", destaca el relevamiento. Asimismo, el trabajo señala que "desde abril el Índice ha oscilado en torno a un valor de 2,00, con ascensos y descensos de magnitud modesta", aclarando que la mayor parte del deterioro del Índice durante 2026 ocurrió entre enero y mayo, "observándose desde entonces oscilaciones mensuales de magnitud modesta, compatibles con el error muestral, y sin una tendencia clara".

Al evaluar el desempeño de la administración en el tiempo, el informe analiza que "el ICG durante la presidencia de Milei se ha mantenido en niveles relativamente altos, comparables con los valores de Mauricio Macri, y por debajo de los de Néstor Kirchner (las dos presidencias con mayor ICG promedio de las seis anteriores), en el mismo periodo".

La confianza del consumidor subió por segundo mes consecutivo en octubre

Al cumplirse el mes 34 de la actual gestión, la medición arrojó contrastes marcados respecto a mandatos anterioes. "En el mes 34 de la actual presidencia, el nivel del ICG es inferior al que obtuvo el gobierno de Néstor Kirchner en el mismo momento de su gestión (2,70; -27,7%)".

Por otra parte, "el 1,95 de este mes es superior al observado en el mes 34 de los mandatos de Mauricio Macri (1,76; +10,9%), Cristina Kirchner I (1,70; +14,7%), Cristina Kirchner II (1,65; +18,7%) y Alberto Fernández (1,28; +52,5%)".

Sin embargo, al considerar la serie histórica del mandato actual, "el promedio del ICG durante la gestión Milei desciende a 2,33 puntos, su registro más bajo". A modo de balance comparativo, el reporte puntualiza que "los promedios durante las dos presidencias anteriores (las de Mauricio Macri y Alberto Fernández) en el mismo tramo de sus gestiones fueron de 2,45 y 1,85 puntos, respectivamente".

Índice de Confianza en el Gobierno

Los componentes del índice de confianza

Durante este último mes, "los cinco componentes del ICG registraron valores similares a los del mes previo":

- Honestidad: 2,37 puntos (-3,0%)

- Capacidad para resolver problemas: 2,27 puntos (+3,3%)

- Eficiencia: 1,99 puntos (+2,5%)

- Evaluación general del gobierno: 1,63 puntos (+2,1%)

Preocupación por el interés general: 1,51 puntos (+0,5%)

En cuanto a las variaciones según los perfiles de los encuestados, el informe precisa que "las mayores variaciones negativas del mes se concentraron en el segmento de mayores de 50 años y entre quienes poseen instrucción secundaria".

Por el contrario, "los mayores incrementos se encuentran entre quienes indicaron que ellos o sus familias fueron víctimas de delito en los últimos 12 meses y en el segmento que considera que la situación económica se mantendrá igual dentro de un año".

LM