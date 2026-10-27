Economía

Cronograma de cobro de ANSES para jubilados de la mínima: las fechas confirmadas para noviembre

ANSES formalizó el calendario de noviembre de 2026 para los beneficiarios del SIPA que no superen el primer intervalo de pago, ordenado según la terminación del DNI.

Cronograma de cobro de ANSES para jubilados de la mínima: las fechas confirmadas para noviembre
Jubilados de la mínima
27-10-2026 | 11:23

La Dirección General de Finanzas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el cronograma de pago correspondiente a las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) para la emisión del mes de noviembre de 2026. El esquema fija las fechas de inicio de cobro para los beneficiarios cuyos haberes mensuales no superen el monto establecido para el primer intervalo de pago, correspondiente a las liquidaciones bajo los códigos 001, 003 y 022-022.

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El ordenamiento administrativo distribuyó a este grupo en diez tramos de pago secuenciales para organizar las acreditaciones de los jubilados de la mínima en las sucursales bancarias. La ventanilla de liquidación se extenderá a lo largo de la segunda y tercera semana de noviembre.

Cronograma detallado de cobro según la terminación de DNI

- Documentos terminados en 0: a partir del día 11 de noviembre de 2026.

- Documentos terminados en 1: a partir del día 12 de noviembre de 2026.

- Documentos terminados en 2, 3 y 4: a partir del día 13 de noviembre de 2026.

- Documentos terminados en 5: a partir del día 16 de noviembre de 2026.

- Documentos terminados en 6: a partir del día 17 de noviembre de 2026.

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- Documentos terminados en 7: a partir del día 18 de noviembre de 2026.

- Documentos terminados en 8: a partir del día 19 de noviembre de 2026.

- Documentos terminados en 9: a partir del día 20 de noviembre de 2026.

El informe técnico con firma digital suscripto por el organismo determinó además que todas las Órdenes de Pago Previsional y Comprobantes de Pago del Sistema Integrado Previsional Argentino emitidos para este período mantendrán como plazo de validez el día 10 de diciembre de 2026.

GZ

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