El Tesoro adjudicó $11,56 billones y logró un rollover del 107% en la última licitación

El Tesoro Nacional adjudicó $11,56 billones en la licitación de deuda de este miércoles 28 de octubre, luego de recibir ofertas por $15,79 billones. De esta manera, la Secretaría de Finanzas consiguió un rollover del 106,99% sobre los vencimientos del día, lo que implica que colocó un monto superior al que debía afrontar.

La Reserva Federal de EE.UU. decidió no modificar las tasas de interés, en línea con la expectativa del mercado

El resultado se dio en una operación que combinó instrumentos a tasa fija, bonos ajustados por inflación, títulos a tasa variable y deuda vinculada a la evolución del dólar. La estrategia oficial apunta a renovar los compromisos financieros y administrar las necesidades de financiamiento del Tesoro.

Según informó la Secretaría de Finanzas, se recibieron 4.789 ofertas entre los instrumentos denominados en pesos y en dólares. Del total adjudicado, $9,03 billones correspondieron a títulos en pesos, mientras que otros $2,53 billones se asignaron a instrumentos en dólares, cuyo valor efectivo se expresó en pesos al tipo de cambio de referencia del Banco Central.

Luis Caputo, Ministro de Economía

Qué bonos colocó el Tesoro y a qué tasas

Entre los instrumentos adjudicados, la mayor colocación individual correspondió al bono dual con vencimiento el 15 de diciembre de 2028, que ajusta por CER o TAMAR. Finanzas adjudicó $3,53 billones de este título, con una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) del 6,21% para su componente CER.

En segundo lugar se ubicó la letra del Tesoro vinculada al dólar con vencimiento el 15 de enero de 2027. Se adjudicaron $2,53 billones, equivalentes a su valor efectivo en pesos, con una TIREA del 7%.

Por su parte, la letra capitalizable en pesos (LECAP) con vencimiento el 26 de febrero de 2027 recibió una adjudicación de $2,08 billones. El instrumento se colocó a una tasa efectiva mensual (TEM) del 2,10%, equivalente a una TIREA del 28,32%.

Dentro de los títulos ajustados por inflación, el Tesoro adjudicó $1,12 billones del bono CER con vencimiento el 31 de marzo de 2027, a una TIREA del 3,04% por encima de la evolución del índice. También colocó $830.000 millones del bono con vencimiento el 29 de octubre de 2027, a una TIREA del 6,23% sobre CER.

A su vez, la colocación del bono a tasa variable TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2027 alcanzó los $1,46 billones. El instrumento se adjudicó con una tasa de corte equivalente al 30,94% de TIREA, de acuerdo con el resultado oficial de la licitación.

FN