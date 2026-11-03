El riesgo país sigue arriba de los 800 puntos en una jornada atravesada por las elecciones en Estados Unidos

El riesgo país argentino volvió a superar los 800 puntos básicos este martes 3 de noviembre, en una jornada atravesada por la incertidumbre internacional. El indicador elaborado por JP Morgan alcanzó los 808 puntos a las 10:39, con una suba del 0,4% respecto del cierre anterior, mientras Wall Street operaba con señales mixtas en la previa de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Una hora después, el índice baja a los 804 puntos.

El índice había comenzado la rueda en 805 puntos básicos, el mismo nivel del cierre del lunes, pero avanzó hasta las 808 unidades. Aunque el movimiento diario resulta moderado, el riesgo país permanece en niveles que reflejan las dificultades de la Argentina para recuperar el acceso al crédito internacional y las dudas de los inversores sobre los compromisos financieros de los próximos años.

El dólar oficial llegó a un nuevo máximo mientras el riesgo país superó los 800 puntos en medio de tensiones financieras



La incertidumbre electoral de 2027, la necesidad de acumular reservas y los vencimientos de deuda continúan entre las principales preocupaciones del mercado local. A esos factores se suma ahora un escenario externo marcado por la política estadounidense, la volatilidad tecnológica y el petróleo por encima de los USD 100.

Wall Street espera las elecciones de Estados Unidos: qué anticipan los mercados

Tal como recuerda Max Capital, este martes se celebran las elecciones de medio término en Estados Unidos, en las que se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 bancas del Senado y se elegirán gobernadores en 36 estados.

Los primeros resultados comenzarán a conocerse durante la noche, a medida que cierren los centros de votación en los diferentes estados.

La firma destacó que, de acuerdo con los precios negociados en Polymarket, el mercado de predicciones asignaba un 95% de probabilidad a que los demócratas recuperaran la Cámara de Representantes y un 77% a que consiguieran el control del Senado. Estas cifras corresponden a apuestas del mercado y no representan resultados electorales ni encuestas de intención de voto.

Desde IOL invertironline coincidieron en que las elecciones constituyen uno de los principales factores detrás de la cautela de los inversores.

La firma señaló que la disputa se desarrolla en un contexto de desgaste de la aprobación del presidente Donald Trump, asociado, entre otros factores, con el encarecimiento de productos por los aranceles y las consecuencias económicas del conflicto con Irán.

El resultado podría modificar el equilibrio político en Washington y condicionar la capacidad del oficialismo para avanzar con iniciativas fiscales, regulatorias y presupuestarias durante la segunda mitad del mandato presidencial.

Mientras tanto, los futuros estadounidenses presentaban variaciones mixtas. Según IOL, el Dow Jones retrocedía 0,70%, el S&P 500 cedía 0,12% y el Nasdaq-100 avanzaba 0,28%.

Pablo Das Neves en RDEco: “El dólar está claramente barato y habría que dejarlo flotar un poco más”

Las cifras resultaban similares a las registradas por Max Capital en otro momento de la preapertura: bajas del 0,8% y 0,1% para el Dow Jones y el S&P 500, respectivamente, y una mejora del 0,3% para el Nasdaq.

El petróleo vuelve a subir por los ataques en Irán: Brent supera los USD 104

Otro de los focos de tensión aparece en el mercado energético. Después de la fuerte caída registrada durante la jornada anterior, los precios internacionales del petróleo volvían a avanzar este martes, impulsados por los reportes de ataques estadounidenses en territorio iraní.

El barril de Brent cotizaba en u$s 104,83, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se negociaba a u$s 97,48.

El movimiento respondió a las noticias sobre una operación militar de Estados Unidos en la isla iraní de Qeshm, ubicada en una zona estratégica cercana al estrecho de Ormuz.

Los nuevos ataques reavivaron las preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro de crudo desde Medio Oriente, una región central para el abastecimiento energético mundial.

Para los mercados, el conflicto representa un factor adicional de incertidumbre.

En el caso argentino, el encarecimiento del crudo presenta efectos contrapuestos. Por un lado, puede mejorar los ingresos de las empresas exportadoras de petróleo y las perspectivas del sector energético. Por otro, un escenario de mayores presiones inflacionarias globales y tasas de interés elevadas podría dificultar las condiciones de financiamiento para las economías emergentes.

Apple, Shopify y Palantir se desploman: qué preocupa a los inversores

La temporada de balances corporativos agregó otro elemento de volatilidad a Wall Street.

Según el relevamiento de IOL, las acciones de Apple retrocedían cerca del 4% en las operaciones previas a la apertura, a pesar de haber presentado ingresos trimestrales por USD 114.480 millones y un crecimiento del 17,5% en las ventas de iPhone.

El problema estuvo en las proyecciones. La compañía anticipó márgenes brutos de entre el 45% y el 46% para el trimestre en curso, por debajo de lo esperado por los inversores, debido al encarecimiento de los chips de memoria y las restricciones de suministro.

En paralelo, Max Capital destacó que, aunque Apple proyectó un crecimiento de ingresos de entre 7% y 10% para la temporada navideña, por encima de las expectativas de Wall Street, las ventas en China quedaron por debajo de lo previsto.

La reacción negativa también alcanzó a Shopify, cuyas acciones llegaron a desplomarse más del 19% en la preapertura.

La plataforma de comercio electrónico informó un volumen bruto de mercancías de USD 119.150 millones e ingresos por suscripciones de USD 836 millones, cifras que no alcanzaron las proyecciones del mercado. Pese a que las ventas totales crecieron 32% interanual y la empresa superó las estimaciones de ganancias ajustadas, los inversores concentraron su atención en la evolución de sus principales indicadores comerciales.

Por su parte, Palantir retrocedía más del 5% en el premarket, afectada por una desaceleración en el crecimiento del valor de los contratos firmados.

Según IOL, esa variable avanzó apenas 6% interanual, frente al 49% del trimestre anterior. El dato opacó un balance en el que la compañía casi duplicó sus ingresos, hasta USD 2.310 millones, impulsada por el crecimiento de su negocio comercial estadounidense.

La atención del mercado se trasladará ahora a AMD, que presentará sus resultados después del cierre de la rueda. El balance permitirá evaluar la evolución de la demanda vinculada con la inteligencia artificial y las perspectivas de inversión en infraestructura tecnológica. Investopedia

No todas las empresas mostraron resultados negativos. Pfizer operaba prácticamente sin cambios tras informar ganancias ajustadas de USD 0,87 por acción e ingresos de USD 16.580 millones, por encima de las expectativas relevadas por IOL.

Bitcoin cerca de USD 77.000: el impacto de las elecciones de Estados Unidos

El mercado de criptomonedas también se mantiene atento al resultado electoral estadounidense.

Bitcoin cotizaba alrededor de los USD 76.800, según Norberto Giudice, especialista en Bitcoin, criptomonedas y blockchain, quien considera que la perspectiva de un Congreso con menor presencia republicana podría afectar el avance de la agenda regulatoria favorable al sector.

"Es una elección importante, porque es muy probable que el partido de Trump pierda el control del Congreso. Pero el mercado ya lo está descontando", explicó Giudice, quien vinculó parte de la corrección de los activos digitales con la incertidumbre electoral.

Bitcoin

El analista sostuvo que un cambio en el equilibrio legislativo podría retrasar las iniciativas destinadas a establecer un nuevo marco normativo para las criptomonedas.

"Si el gobierno de Trump pierde fuerza en el Congreso, es un impacto negativo para las criptomonedas. Pero hay que mirar los tiempos: el nuevo Congreso asume el 3 de enero de 2027 y hasta entonces no va a haber avances en ninguna ley cripto", señaló.

Giudice mencionó particularmente las dificultades que enfrenta la Clarity Act, mientras la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC) continúa avanzando con sus propias reglamentaciones.

Sin embargo, relativizó la influencia de las decisiones políticas sobre el comportamiento de largo plazo de Bitcoin.

La ley cripto que esperaba el mercado quedó frenada en EEUU y empujó al bitcoin a los u$s76.000: qué pasó con la CLARITY Act

"Yo creo en el lema 'Bitcoin doesn't care'. El precio de Bitcoin se sostiene en sus fundamentos, como la escasez de sus 21 millones de unidades y un código abierto y resistente a la censura, más allá de regulaciones o elecciones", afirmó.

Desde el análisis técnico, ubicó una primera zona de soporte entre los USD 76.000 y USD 77.000. En caso de perder ese nivel, identificó referencias en USD 74.000 y USD 69.000.

A su entender, una eventual corrección hacia los USD 74.000 no necesariamente modificaría su escenario de recuperación posterior, aunque esa proyección dependerá de la evolución del mercado.

Riesgo país argentino en niveles de 800 puntos

En este escenario, el desempeño de los activos argentinos continúa condicionado por factores domésticos e internacionales.

La suba del riesgo país hasta los 808 puntos básicos vuelve a colocar el foco sobre la estrategia financiera del Gobierno y las dificultades para reducir el costo del endeudamiento.

El indicador refleja la prima de rendimiento que exigen los inversores para mantener deuda soberana argentina frente a los títulos del Tesoro estadounidense. Su permanencia en niveles elevados constituye un obstáculo para recuperar condiciones de financiamiento internacional más favorables.

En el frente local, el mercado sigue de cerca la acumulación de reservas, la capacidad de afrontar los vencimientos de deuda y la evolución de las expectativas políticas hacia las elecciones presidenciales de 2027.

La incertidumbre externa agrega presión, aunque no permite explicar por sí sola el movimiento puntual de los bonos argentinos. Las elecciones estadounidenses, la tensión con Irán y la volatilidad de las tecnológicas son factores que pueden alterar el apetito global por riesgo.

Para la Argentina, la dificultad es que esa mayor cautela internacional coincide con un momento en el que el país todavía necesita reconstruir la confianza de los acreedores y recuperar el acceso al mercado voluntario de deuda.

Así, mientras Wall Street espera los resultados electorales y nuevas señales sobre la rentabilidad de las grandes tecnológicas, los activos argentinos enfrentan una rueda en la que el riesgo país vuelve a ubicarse por encima de una barrera que el Gobierno busca dejar atrás.

lr